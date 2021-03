Hatalmas meteorrobbanás történt Kuba felett

Meteorrobbanás történt Kelet-Kuba felett helyi idő szerint szombat este – írja az AFP.

Az eseményt látványos fényjelenség és hanghatás kísérte, sérültekről nem tudni.

A közösségi oldalakon többen vörös és fehér fényekről számoltak be, a jelenséget Jamaica és az Egyesült Államok egyes területeiről is látták. Egy jamaicai Twitter-felhasználó videója alapján a robbanás kifejezetten félelmetes volt.

If there is anybody out there who can explain wa jus happen, please do🥴 pic.twitter.com/xZgrcXQRQN

— ms chin (@infinity_belle) March 20, 2021