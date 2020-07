Bikinis fotókat posztolnak magukról az orvosok

Sajátos tanulmány jelent meg a Journal of Vascular Surgery című orvosi lapban.

Az érsebészeti témájú szaklapban arról írtak, hogy mivel a betegek egy része az alapján választ az orvosok – kórházak, egészségügyi intézmények – közül, hogy azoknak milyen a megjelenése a közösségi médiafelületeken.

A „kutatás” során kamuprofilokat hoztak létre, és az egészségügyben dolgozó nők oldalait vizsgálták (tehát gyakorlatilag kémkedtek utánuk), majd arra jutottak, hogy a közösségi oldalakon megtalálható „nem professzionális tartalmak” károsak lehetnek.

A tartalmakra példaként a következőket hozták fel: bikinis fotók, alkohol fogyasztása a képeken vagy épp beöltözés Halloween-jelmezekbe.

Tehát gyakorlatilag pellengérre állították saját kolléganőiket a (privát) profiljaikra posztolt tartalmaik alapján.

A fura – és nem annyira érsebészeti vonatkozásúnak tűnő – tanulmány még decemberben jelent meg, ám valamiért a híre most kezdett el terjedni az egészségügyi dolgozók között, akik, ha finoman akarunk fogalmazni, nem lelkesedtek annyira a tudományosnak nem nevezhető megállapítások, hallatán.

Annyira nem, hogy tiltakozásul bikinis fotókat kezdtek posztolni. #MedBikini címkével látják el a kutatók által kifogásolt tartalmakat.

Mutatunk néhány példát:

Apparently it’s unprofessional for doctors to post social media pics wearing bikinis & drinking alcohol, so here’s me doing both. #MedBikini

Also deemed unprofessional, profanity & political talk but these dudes can fuck off b/c health care should be free at the point of care. https://t.co/Lk99jCRdrD

— Dr. Victoria Dooley (@DrDooleyMD) July 24, 2020