Égi robbanás pusztíthatta el az ősi települést

Egy friss tanulmány alapján egy üstökös törmeléke pusztíthatott el egy őskori közel-keleti települést – írja a Space.com. A 13 ezer éve megsemmisült Tell Abu Hurejra Szíria északi részén fekszik. A lelőhelyet azt megelőzően tárták fel 1972-1973-ban, hogy megépült volna az Eufráteszhez tartozó Tabaka-gát. A település ma az Aszad-tó mélyén található.

A gyorsan elvégzett, átfogó ásatás során szénben és kénben gazdag, a talaj olvadása során keletkező üveget, olvadt vasat, illetve nanogyémántokat tartalmazó mintákat gyűjtöttek be.

Ezek az anyagok extrém hőre utalnak, olyan forróságra, amelyet többek közt egy levegőben felrobbanó objektum idézhet elő.

A mostani vizsgálatot Andrew Moore, a Rochester Műszaki Intézet munkatársa vezette, aki az 1970-es években a Tell Abu Hurejra-i ásatásokat is irányította. A szakértők most átfogóbb elemzés alá vetették a begyűjtött mintákat, emellett kísérleti módszereket is kifejlesztettek, hogy lemásolják a feltárt anyagokat. Ez lehetővé tette, hogy felmérjék, hogyan jött létre az olvadt üveg, illetve miként semmisültek meg a helyi növények és egyéb anyagok.

A talajban található ásványok megolvadásához legalább 2000 Celsius-fokos hőre van szükség. Moore szerint a kozmikus becsapódáson kívül nincs más természetes folyamat, amely magyarázatot adna a minták tulajdonságaira.

Tell Abu Hurejra eredeti lakói vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak, majd egy extrém szárazság vette rá őket a mezőgazdaságra. A település lett az első ismert lelőhely, ahol igazoltan növényeket termesztettek. 13 ezer éve aztán valami pusztító csapás érte Tell Abu Hurejrát, amely egy vastag szénréteget hagyott hátra. Régóta folyik a szakmai vita arról, hogy mi is hozhatta el a település vesztét, egyes szakértők egy hatalmas tűzre gyanakodtak.

Moore már egy 2012-es tanulmányban felvetette, hogy egy levegőben felrobbanó objektum pusztította el Tell Abu Hurejrát. A szakértő úgy véli, hogy egy nukleáris fegyver erejével semmisülhetett meg az atmoszférát elérő üstökös, és még a településtől több tíz kilométerre állók is láthatták a vakító fényt, illetve érezhették a detonáció hőjét.

A csapat a Tell Abu Hurejránál talált anyagokat egyéb, bizonyítottan becsapódás sújtotta lelőhelyek mintáival is összevetette. Az elemzés során számos hasonlóságot mutattak ki. Moore-ék arra jutottak, hogy mintegy 12 800 évvel ezelőtt Európa- és Észak-Amerika szerte összesen mintegy 40 területen hullottak le üstökösök darabjai.