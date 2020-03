Koronavírus: ennyit költ egy gyermekgyógyász a felszerelésre

Dr. Szakács Krisztina csecsemő- és gyermekgyógyász a Facebookon mutatta be, hogy mennyiért szerezhetőek be azok az eszközök, melyek egy alapellátó csecsemő- és gyermekgyógyász, illetve asszisztensének védelméhez szükséges eszközök. A szakértő szerint az állam térítésmentesen biztosított 50 darab sebészeti szájmaszkot és 3 FFP1 maszkot, saját költségen azonban így is kellett vásárolnia további felszereléseket: 10 védőruhát, 30 FFP2 és 3 darab FFP3 szájmaszkot.

A megosztott képek alapján ez több mint 213 ezer forintba került.

Dr. Szakács Krisztina szerint a védőruha egyszer használatos, de az FFP2 és az FFP3 maszkokat is nagyjából négyóránként kell cserélni. Mivel az orvos asszisztense az alkalmazottja, az ő védelméről is gondoskodnia kell.

A szakértő szerint az alapellátásban minimalizálni kell az érintkezést a betegekkel, de mindig lesznek olyan esetek, amelyekben elkerülhetetlen a páciens vizsgálata és ellátása.

