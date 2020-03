Olcsó, tű nélküli vakcinát fejlesztettek ki

Mindenhol a COVID-19 elleni védőoltásról hallani – mikor fejlesztik végre ki, ki kaphatja majd meg, és mennyire lesz vajon drága? A szer kifejlesztése még csak a jéghegy csúcsa, ahogy azt korábbi cikkünkben is leírtuk, utána már azon múlik, ki kaphatja meg a leggyorsabban, hogy ki tudja az országában fellelhető technológiával és eszközökkel legyártani.

A Science Alert most egy olyan módszerről számol be, ami meggyorsíthatja, leegyszerűsítheti és praktikusabbá teheti az ilyen védőanyagok legyártását és szállítását is. Nem kell hozzá ugyanis tű, elég egy apró, feloldódó filmréteg, amit nem kell hűtve tárolni, és ami szájon át adható.

A Texasi Egyetem kutatói 2007-ben kezdték el kifejleszteni a technológiát, ekkor kérte fel a kutatócsoportot az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet egy tű nélküli, polcon tárolható megoldás létrehozására.

Az alapvető elképzelés az volt, hogy borostyánszerű réteget hozzanak létre, amiben megőrizhetik a vakcina hatóanyagát, valamint a legyengített vírust – valahogy úgy, ahogy a borostyán évmilliókig megőrzi a rovarokat. Az első próbálkozások vagy megölték a gyengített vírust, vagy kilökték magukból. Nagyjából egy évre és körülbelül 450 próbálkozásra volt szükség ahhoz, hogy megszülessen a megoldás. Ezután a gyártási eljárást kellett egyszerűsíteni.

Most ott tart a folyamat, hogy képesek legyártani a vakcinákat reggel, úgy, hogy délre már szállítható állapotban legyenek.

A módszer nagy előnye, hogy az összetevők nem drágák, így olcsóbb lenne a vakcinagyártás, mint amilyen jelenleg. A terméket nem kell hűtőben tárolni, ezért egyszerűbb szállítani és hosszabb ideig eltárolni is.

A kutatócsoport jelenleg egy startuppal tárgyal, amely két éven belül piacra szeretné vinni a technológiát.