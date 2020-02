Koronavírus: erről az állatról terjedhetett emberre

Egy új kutatás alapján tobzoskák lehettek az új koronavírus köztes hordozói, amelyekről a fertőzés emberre terjedhetett át – írja az MTI. A Dél-kínai Mezőgazdasági Egyetem és a Lingnan Kuangtung Modern Mezőgazdasági Laboratórium csapata ezer darab természetes környezetből vett minta vizsgálata után jutott erre a megállapításra. Fontos kiemelni, hogy egyelőre ez is csak egy elmélet, a vírust korábban már a kígyókkal is összefüggésbe hozták, a hipotézist azonban gyorsan cáfolták.

Az embereket megfertőző, új típusú koronavírus elkülönített törzsének szekvenciája 99 százalékban megegyezett a tobzoskákban található vírus genomjával.

Sen Jung-ji, a Dél-kínai Mezőgazdasági Egyetem munkatársa szerint a tobzoskák ennek ellenére nem feltétlenül az egyetlen köztes hordozói a kórokozónak. A szintén a koronavírusok családjába tartozó SARS vírust említve példaként rámutatott: a cibetmacskákon kívül más kis termetű, húsevő állatok is hozzájárulhatnak a vírus terjedéséhez.

Mégis hogy néz ki egy piac ott, ahonnan a koronavírus származik? A kínai Vuhanból induló koronavírus nagy valószínűséggel a helyi piacról származik, és a denevérek tehetnek az egészről. De pontosan mit lehet kapni a wet marketeken, és miért akar bárki ilyen körülmények között vásárolni?

Kínai és külföldi szakértők a vírus eredeti hordozójának a SARS-hoz hasonlóan a denevéreket tartják. Hétfőn a Vuhani Virológiai Intézet kutatói arról számoltak be, hogy a fertőzött páciensekben talált vírus genomja 96 százalékban azonos a denevérek által hordozott koronavírussal. A kínai mezőgazdasági minisztérium január 26-án bejelentette, hogy ideiglenesen betiltja a vadállatok és a vadhús értékesítését. Az intézkedés a piacokra, a boltokra, az éttermekre és az online platformokra is érvényes. Az országos tilalom a válsághelyzet végéig tart, nemzetközi állatvédő szervezetek azonban azt sürgetik, hogy végleg tiltsák be a vadon élő állatok kereskedelmét Kínában.

A tobzoskák minden ázsiai országban védelem alatt állnak, és a washingtoni egyezmény (CITES) szerint tiltott a nemzetközi kereskedelmük, az illegális kereskedőktől Ázsiában azonban a leggyakrabban éppen tobzoskákat koboznak el. Az állat pikkelye a hagyományos kínai gyógyászat egyik alapanyaga, a tobzoskahús pedig csemegének számít egyes ázsiai országok konyhájában.

