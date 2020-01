Visszavonta tanulmányát a Nobel-díjas kémikus

Visszavonta Frances Arnold Nobel-díjas amerikai kémikus legutóbbi publikációját, mely a módosított enzimekről szólt és a Science tudományos lapban jelent meg – írja az MTI.

„Az eredmények nem voltak reprodukálhatók. Elnézést kérek mindenkitől” – írta a Twitteren a pasadenai Kaliforniai Műszaki Intézet tudósa. Szavai szerint nagyon elfoglalt volt, amikor benyújtotta a tanulmányt a laphoz. „Nem végeztem jól a munkámat” – írta Arnold.

For my first work-related tweet of 2020, I am totally bummed to announce that we have retracted last year’s paper on enzymatic synthesis of beta-lactams. The work has not been reproducible. https://t.co/Dk1TFw0FY9

— Frances Arnold (@francesarnold) January 2, 2020