Komoly betegséget jelezhet a kajakóma

Az inzulinrezisztenciával mindenképpen foglalkozni kell, hiszen a meddőségek egy jelentős hányadában ez a betegség húzódik meg a háttérben. Csakhogy az IR-t elég nehéz felismerni, mert tünetei rengeteg dolgot jelenthetnek. Sokszor pedig egyes jelenségeket még csak nem is élünk meg tünetként, holott azok.

Az inzulinrezisztenciát valószínűleg már nem kell bemutatni. Tudjuk, hogy a sejteknek ilyenkor több inzulinra van szüksége adott mennyiségű cukor felvételéhez, és azt is tudjuk, hogy hosszabb távon a kezeletlen betegség több, mint 50%-os eséllyel válik kettes típusú cukorbetegséggé – írja a dr. Angyal Géza szülész – nőgyógyász főorvos a ratkotunde.hu weboldalon.

A kialakulásában a genetikai hajlam is közrejátszik, de legfőképpen a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és egyes tápanyagok hiánya, mint a D-vitaminé a fő probléma. Az IR pedig gyakori, nem is hinnének mennyire. Sajnos pontos adatok nem állnak rendelkezésre a szűrővizsgálatok hiánya miatt, de a szakemberek

éleménye alapján gyakoribb probléma, mint a cukorbetegség.

Tünetek

Az IR kezdetben tünetmentes, mint a legtöbb hasonló, életmódból, tápanyaghiányból adódó betegség. A későbbiekben pedig egyértelmű jeleket is ad, amik például a PCOS. Ez azonban már egy társult betegség, és a tünetek közt sok olyan van, amiről nem gondolnánk, hogy az inzulinrezisztencia jelenlétére utalhat.

Ilyen tünet lehet az almaszerű elhízás, vagyis az „úszógumi” megjelenése, vagy depresszió is. Ismert még a fokozott szőrnövekedés az arcon, de emellett a hajhullás is figyelmeztető jel lehet. Azonban sokan elfelejtik, hogy a köznyelven csak „kajakómaként” emlegetett jelenség is ide sorolható.

Amikor étkezések után néhány perccel az ember úgy érzi, menten leragad a szeme, és semmit nem képes csinálni, az IR egyik jellegzetes kísérője lehet.

Hogy időben felismerjük a bajt kiemelten fontos, hiszen sokszor csak akkor szembesülünk a betegséggel, amikor kiderül: meddőség alakult ki.

Életmódváltás és tápanyagpótlás

Mivel az IR is sokszor akkor kerül elő, amikor egy pár elhatározza, hogy családot alapít, így a felkészülési időszak már az IR elleni fellépést is magában foglalja. Ennek a betegségnek a legfőbb ellenszere a megfelelő életmód, és a megfelelő tápanyagbevitel. A rendszeres mozgás és az egészséges étkezés ebben az esetben elengedhetetlen.

A hölgyek számára, akik családot is szeretnének emellett mindenképpen javasolt várandósvitamin szedése is. Ezzel egyrészt a szervezetet lehet felkészíteni a hatalmas kihívást jelentő terhességre, másrészt az olyan anyagokat lehet hathatósan pótolni, mint

a D-vitamin, melynek hiánya erősen közre játszik az IR kialakulásában.

A tápanyagpótlás azonban csak akkor lesz igazán sikeres, ha a bevitt anyagok szerves, biológiailag aktív kötési formában (-citrát, -glükonát) vannak jelen. Így a hasznosulásuk akár 80%-kal is jobb, ellenkező esetben a legtöbbször csak drága vizeletet kapunk, mivel a bevitt anyagok jelentős hányada egyszerűen kiürül a testből.

A várandósságra való felkészülésnél azt is tartsuk szem előtt, hogy minden trimeszternek más a tápanyagigénye. Vagyis a kiválasztott készítmény esetében nem csak a szerves kötés, hanem a megfelelő tagoltság is elengedhetetlen.

Van remény?

Sokan kérdezik, hogy van-e remény az IR-ből való gyógyulásra, illetve arra, hogy családot alapíthassanak, miután a betegség miatt meddőséggel küzdenek. A jó hír, hogy van remény, a rossz, hogy nem egy csapásra érhető el.

Mivel a betegség kialakulása is igen lassú, így kezelése sem megy egyik napról a másikra. Az is tény, hogy ahhoz, hogy ne térjen vissza a gond az életmódváltás elengedhetetlen, de mindemellett a családalapítás a megfelelő támogatással gond nélkül megtörténhet, az egészségesebb életmód pedig több energiát is ad, amit utána a gyerekekre lehet fordítani.