Fekete tüdőt okozhat az e-cigaretta

A San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem csapata egy elsősorban ipari munkásoknál jelentkező tüdőbetegséget is összefüggésbe hozott az elektromos cigaretták használatával – írja az MTI. Egy páciensnél pneumokoniózist, a fekete tüdőnek is nevezett betegséget diagnosztizáltak, a beteg e-cigarettájában többek közt kobaltot is kimutattak.

A pneumokoniózis jellemző módon olyan ipari munkásoknál alakul ki, akik nehézfémek, például kobalt vagy wolfram poránt lélegzik be.

Az érintett páciens esetében ez nem áll fenn, ezért az elektromos cigaretta használata a megbetegedés lehetséges oka

– mondta Kirk Jones, a csapat tagja.

A beteg elektromos cigarettájával kannabiszt szívott. A készülék párájában nemcsak kobaltot, hanem más mérgező fémeket, például nikkelt, alumíniumot, mangánt, ólmot és krómot is találtak. Az eredmények összhangban vannak más kutatások eredményeivel is, amelyek szerint a párában lévő fémek az elektromos cigaretták forró spiráljaiból származnak.

Az, hogy valaki kobaltpornak legyen kitéve, néhány ipari ágazattól eltekintve meglehetősen ritka

– nyilatkozta Rupal Shah, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem munkatársa. A kutató hozzátette, ez az első ismert eset, amikor e-cigaretta használata okozta a tüdő fém miatti károsanyag-terheltségét. A páciens tüdeje hosszan tartó, valószínűleg tartós hegesedést szenvedett.

Az elektromos cigaretták, amelyek nikotintartalmú folyadékot párásítanak, az elmúlt években különösen népszerűvé váltak. Használatukat azonban egyre több kritika éri a tengerentúlon, az Egyesült Államokban tucatnyi halálesetet és több mint kétezer súlyos tüdőbetegséget hoztak összefüggésbe a készülékekkel.

Kimelet fotó: iStock