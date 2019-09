Tévedésből lábujjat ültettek hüvelykujja helyére

Az ausztrál Britney Thomas hüvelykujja 2018 márciusának végén krikettezés közben repedt meg – számol be a The Washington Post. Az orvosok akkor azt mondták, egy egyszerű rutinbeavatkozásra lesz szükség, rövid gyógyulás után pedig vissza is térhet a pályára.

Hat nappal a műtét után azonban kínzó fájdalommal tért vissza a Latrobe Regionális Kórházba. Az újabb vizsgálatot követően megállapították, hogy hüvelykujja elhalt.

Az orvosi hiba miatt ujját amputálni kellett, helyére pedig egyik nagylábujját ültették be.

A lábujj helyére egy, a csípőcsontjából eltávolított darabot tettek.

Ausztráliában az utóbbi időkben egyre több hibát vétenek a regionális kórházak a rutinműtétek során. Nem ritka például, hogy a sérülések kezelése közben fertőzések alakuljanak ki. Thomas esetében a problémát az okozta, hogy az érszorítót tévedésből az ujján hagyták.

Az amputáció, illetve az átültetés miatt a lány nem tudja megfelelően használni a kezét, ezért valószínűleg sosem lesz belőle profi krikettjátékos. A hosszú kórházi tartózkodás miatt ráadásul az iskolát is ott kellett hagynia. Az eset nyomán a Latrobe Regionális Kórház belső vizsgálatot indított.

