Tétlenül nézzük, ahogy kipusztul a legkisebb cetfaj

Egy új tanulmány szerint kevesebb mint 19 vaquita maradhatott a földön – írja az IFLScience. A kaliforniai disznódelfinként is ismert faj a világ legritkább tengeri állata.

A szakértők 2011 óta követik nyomon a faj egyedszámának alakulását. A kutatók szemtanúk, illetve az élőlények kommunikációját rögzítő szenzorok segítségével igyekeznek felmérni a vaquiták helyzetét. A friss jelentés szerint 99 százalékos bizonyossággal megállapítható, hogy 2011 óta 98,6 százalékkal csökkent az egyedszám.

A korábbi adatok alapján először 2014-ben csökkent 100 alá a populáció. 2017-ben aztán már csak 30 példányt jegyeztek, idén pedig olyan tanulmány is született, amely 10 egyedről számolt be. Az új elemzésben a 2018 augusztusi állapotokat igyekeztek rekonstruálni. A vizsgálat végén a szakértők arra jutottak, hogy a korábbi kutatásokban mérési hibák születhettek, az összkép valamivel jobb a vártnál, de így is elkeserítő helyzetben vannak a delfinek.

Amennyiben nem sikerült tenni valamit az élőlények védelmében, a világ legkisebb cetfaja rövidesen kihalhat.

A vaquiták a szintén veszélyeztetett totoaba hal iránti kereslet miatt pusztulnak: a delfinek gyakran kötnek ki a halak befogására kihelyezett illegális hálókban. A totoaba fő piacát Kína jelenti, ahol tévesen gyógyító hatást tulajdonítanak a halaknak.

Bár a helyi hatóságok igyekeznek fellépni a halászokkal szemben, egyelőre nem sikerült jelentős eredményeket elérni. A szakértők szerint valószínűsíthető, hogy tavaly augusztus óta további jelentős egyedszám-csökkenés történt. Az sem kizárható, hogy mára csupán 6 vaquita maradt a világon.

Kiemelt fotó: NOAA