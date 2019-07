Furcsa földrengések rázták meg Kaliforniát

Július 4-én földrengés rázta meg Dél-Kaliforniát, hasonlóan erős földmozgást 20 éve nem regisztráltak a térségben – írja a Live Science. Egy nappal később aztán egy még erősebb rengés következett. Meglehetősen kicsi, csupán 5 százalék az esély arra, hogy egy földmozgást egy még nagyobb esemény kövessen.

A júliusi földrengések egymásra merőleges töréseknél alakultak ki egy rendkívül bonyolult zónában. Az Egyesült Államok Geológiai Intézete (USGS) szerint az első, 6,4 magnitúdójú földmozgás a Mojave-sivatagban jött létre, és több rengés is követte. A szakértők már ekkor figyelmeztettek, hogy egy még erősebb rezgés jöhet, amely kicsit több mint egy nappal később egy 7,1 magnitúdójú eseménnyel be is következett.

A földmozgások a Csendes-óceáni-lemeznek ütődő Észak-amerikai-lemezen alakultak ki. Glenn Biasi, az USGS munkatársa szerint a zóna nem illeszkedik a tankönyvekbe, a régióban több egymást keresztező törés is fut. A rendszert összetettsége miatt még nem tudták teljesen feltérképezni a kutatók.

A július 4-i rengés komplexebb volt, és egymásra merőleges töréseknél jött létre. Az efféle egyidejű elmozdulásokról csak kevés adat áll rendelkezésre. Elképzelhető, hogy korábban is előfordultak ilyen események, csak a műszerek nem voltak elég érzékenyek a rögzítésükhöz.

A probléma az, hogy az ehhez hasonló bonyolult rengési folyamatokat nagyon nehéz előre jelezni.

A szakértők szerint egyelőre kérdéses, hogy az események hatására csökkent-e a térségben a feszültség, vagy csak tovább halmozódott a szomszédos törésekben.

Kiemelt fotó: iStock