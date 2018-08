Mennek össze az emberek ezen a szigeten, és senki nem tudja, miért

Érdekes dolgok történnek az indonéziai Flores-szigeten: pár évvel ezelőtt itt fedezték fel a különösen kisméretű emberfélét, a floresi embert, most pedig kiderült, hogy a jelenleg ott élők is folyamatosan mennek össze. Megmagyarázná a helyzetet, ha a mostani szigetlakók a hobbitnak becézett emberféle rokonai lennének, de egy friss kutatás kimutatta: semmi közük egymáshoz azon kívül, hogy egy lakhelyen osztoztak. De akkor miért zsugorodik mindenki, aki a szigeten él?

2003-ban Flores szigetén, az Indonéz szigetvilágban megtalálták a Homo floresiensis emberféle maradványait: a hobbitként is becézett faj átlagosan 0,9-1 méteresre nőtt meg, és csimpánzméretű aggyal rendelkezett. Azok az emberek, akik most laknak a szigeten, szintén nem túl magasak: átlagosan 1,4 méteresre nőnek. Egyértelműnek tűnhet, hogy a szigetlakók a valaha itt élt hobbitok leszármazottai, ha már ilyen kicsik, nem igaz? Erre kereste a választ néhány amerikai kutató, akik a Science tudományos folyóiratban publikálták az eredményeket.

Kiderült ugyanis, hogy a mostani szigetlakóknak az égvilágon semmi közük nincs a Homo floresiensishez. 2016-ban az emberféléről kiderítették, hogy a megtalált maradványai nagyjából 60 ezer évesek, így nem is volt túl sok lehetőségük kapcsolatba lépni a Homo sapiensszel, ráadásul a DNS-vizsgálat is alátámasztotta, hogy nem zajlott itt semmiféle keveredés. A Princeton Egyetem és a Kaliforniai Egyetem kutatói ugyanis nyálmintát gyűjtöttek a szigetlakóktól, és megállapították, hogy sem neandervölgyi, sem gyenyiszovai ember génekkel nem rendelkeznek (utóbbi is a Homo nemzetség tagja, maradványait 2008-ban fedezték fel egy Altaj vidéki barlangban).

Találtak egy kis részt, ami sem a fent említett emberekkel, sem a Homo sapiensszel össze nem köthető, de ez nem különbözik annyira az emberi DNS-től, hogy a Homo floresiensistől származzanak – ezért kijelenthető, hogy a mai szigetlakóknak semmi közük nincsen a szintén alacsony elődeikhez.

Ez viszont azt jelenti, hogy a szigeten két különböző emberféle is ugyanúgy összement – sőt, nem is csak az emberek, mert egy mára már kihalt elefántfaj is akkorára zsugorodott, hogy nagyjából a vállunkig érne. Kutatók úgy gondolják, hogy ahogyan a szigetlakóknak, úgy az elefántnak is normális méretű elődei voltak, csak a szigeten mentek össze ilyen apróra.

Azt pontosan egyelőre nem tudni, hogy mi okozza ezt a zsugorodást, a legvalószínűbb hipotézis az, hogy a szigeten fellelhető kevés élelem a ludas. A kisebb testnek ugyanis kevesebb élelem kell, hogy megfelelően működjön, ezért az evolúció tette a dolgát, és összezsugorította a Flores-szigeten élőket.