Mondjuk úgy, hogy ő lehetett volna a bronzkori Brad Pitt

Még 2017 szeptemberében találtak egy csontvázat az Egyesült Királyság északi részén, most pedig egészen sok mindent megtudhattunk a kifejezetten csinosnak mondott, jól szitutált bronzkori férfiról. A BBC-nek (itt egy hosszabb videót is talál a leletről) a koponyával foglalkozó tudós, Sanita Nezirovic nyilatkozott, és beszámolt arról, hogyan is kell elképzelni a névtelen fejet élete teljében.

Kiderült, hogy a koponya egy nagyjából 3500 évvel ezelőtt élt férfié, aki nagyon szép lehetett, és meglehetősen fiatal. A Derby Egyetem szakértője 17 és 21 év közé lőtte be az alany életkorát, és kiemelte, hogy

a bronzkori lehetőségekhez képest tökéletes fogsora volt a férfinak. Sőt, ma is elirigyelnénk tőle.

Még azt is meg tudták határozni az angliai egyetemen, hogy mai szemmel közepesen magas, 172-179 centis testről van szó, de az már kérdéses, hogy hogy halt meg.

Kiemelt kép: BBC