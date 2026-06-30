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Tech

Soron kívüli frissítést adott ki az Apple, mielőbb érdemes telepíteni

Mohos Márton / 24.hu
Apple iPhone 17 Pro Max
admin Lányi Örs
2026. 06. 30. 13:10
Mohos Márton / 24.hu
Apple iPhone 17 Pro Max

Június 30-án hétfő este az Apple kiadta a szoftverei 26.5.2-es frissítési csomagját, amely csaknem 30 sebezhetőséget hivatott befoltozni, írja a Reuters.

A frissítések nem hoztak semmilyen új funkciót, csakis biztonsági javításokat tartalmaznak. Az Apple tájékoztatása szerint főleg a WebKit és a WebRTC rendszerkomponensekben kellett befoltozni a biztonsági lyukakat, ahol a problémák rendkívül sürgetőek voltak.

A frissítés soron kívüli kiadását a mesterséges intelligenciával támogatott hackertámadások miatti aggodalom indokolták.

A cupertinói vállalat álláspontja szerint ugyanis a mesterséges intelligencia felgyorsította a hackereszközök fejlesztését, így nekik is fel kell gyorsítaniuk a biztonsági javítások kiadását.

Azt állították, hogy bár nincs bizonyíték arra, hogy az újonnan javított sebezhetőségeket kihasználták volna, abban biztosak, hogy a biztonsági javítások bejelentése és azoknak a mobilokra történő megérkezése közötti időablakot le kell rövidíteni a jövőben.

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