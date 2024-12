Így lett egy videójáték az ukrán ellenállás szimbóluma

A szovjet eredetű Sztalker-univerzum a popkultúrában szinte egyedülálló abban az értelemben, hogy az eredeti sztori újragondolva, majd egészen átszabva regényként, filmként és videójátékként is világszenzáció lett.

A georgiai (grúziai) születésű orosz Arkagyij és Borisz Sztrugackij 1972-ben publikált filozofikus sci-fi-regénye, a Piknik az árokparton (korábbi magyar címén Piknik a senkiföldjén) egy földön kívüli civilizáció látogatása után, egy idegen technológiákkal teli, veszélyes, lezárt zónánál játszódik Kanadában. Főszereplője egy, a területet jól ismerő, azt sokszor illegálisan bejáró fosztogató, kalandor, egy úgynevezett sztalker.

Az ötletet alapul vevő, de új sztorival előálló, még inkább mély értelmű Sztalker című film nem sokkal később, 1979-ben jelent meg. A szintén orosz Andrej Tarkovszkij rendezésében készült műben a földönkívüliek tevékenysége már kevésbé hangsúlyos, a film lényegében csak a zónát, a furcsa anomáliákat, a sztalker alakját és a zóna misztikus, kívánságteljesítő vonását örökölte meg.

Csernobili sztalkerek

2007-ben aztán az ukrán GSC Game World fejlesztette első videójáték is bemutatkozott. A S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl ugyan merített ötleteket az elődöktől, idegenekre viszont legfeljebb elvétve találhatunk benne utalásokat, a helyszín pedig az alternatív valóságban létező, a csernobili atomerőmű környéki, mutánsoktól hemzsegő zóna.

A főszerep a programban már nem a filozofikus gondolatoké, hanem a szerepjáték- és horrorelemekkel teletűzdelt akcióé.

A történet szerint az 1986-os baleset után a helyszínt megpróbálták restaurálni, majd 20 évvel később egy második katasztrófa is bekövetkezett, mutánsokkal és fizikai anomáliákkal töltve meg a környéket. A játék hamar népszerű lett, 2008-ban megérkezett a S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, majd 2009-ben a S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, tovább növelve a széria renoméját. A rajongók legnagyobb örömére 2010-ben a 2012-re tervezett S.T.A.L.K.E.R. 2-t is bejelentették.

Ukrajnából a világhírnév felé Az 1995-ben alapított GSC Game World – illetve az ahhoz tartozó kiadó, a 2004-ben létrehozott GSC World Publishing – az első S.T.A.L.K.E.R. megjelenése előtt sem volt ismeretlen a piacon. A vállalat első nagy dobása 2001-ben kiadott, a 17–18. századi Európában játszódó Cossacks: European Wars volt, amely az irányítható nemzeteinek sokszínűsége, egyedi egységei, részletes történeti enciklopédiája, különleges erőforrás-rendszere és hatalmas seregei miatt lógott ki a korszakban népszerű valós idejű stratégiai játékok (RTS-ek) tömegéből. A program több önálló kiegészítőt és folytatást is megélt, American Conquest néven pedig amerikai spinoff-sorozatot is kapott, az igazi áttörést azonban a S.T.A.L.K.E.R. hozta el a fejlesztőcég számára. Mellékszál, de a GSC-gárda egyes tagjai utóbb saját stúdiót alapítottak, amely aztán megalkotta a Metro-játékszériát. Ez szintén sötét, (poszt)szovjet sci-fi-regényeken, a Metró-könyveken alapul.

Az újabb S.T.A.L.K.E.R.-epizódot azonban utóbb törölték, és egészen 2018-ig kellett várni, mire újabb hír érkezett a fejlesztésről, ekkor 2021-es megjelenést tűztek ki célul. Még abban az évben képernyőfotót, sőt teasert is közzétettek a játékról, a csúszásokat viszont így sem tudták elkerülni: 2021 nyarán előbb 2022 áprilisára, majd a következő év januárjában 2022 decemberére halasztottak a kiadást.

Játék a háború árnyékában

Mint ismeretes, 2022 februárjában – a 2014-ben kirobbant orosz–ukrán háború folytatásaként – kezdetét vette az ukrajnai invázió, a fejlesztést azonnal felfüggesztették, a csapat székhelyét pedig átmenetileg Kijevből Prágába telepítették át. A háború rendkívül súlyosan érintette a GSC-t, a cég közösségi oldalait adománygyűjtésre, Ukrajna támogatására kezdte el használni, több alkalmazottja csatlakozott a hadsereghez, egyik volt fejlesztője, Volodimir Jezsov pedig 2022 decemberében Bahmutnál esett el.