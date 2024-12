Van egy rossz hírünk, ha nem fizet a sportközvetítésekért

Ismét jelentős sikert ért el a filmstúdiók és nagyobb szórakoztatóipari cégek összefogásaként létrejött Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) szervezet, amely azután, hogy egy több mint 6,7 milliárd látogatóval bíró filmes kalózoldalt kapcsolt le, most egy élő sportközvetítésekkel foglalkozó szájtot is fülön csípett – írja a Bleeping Computer.

A Markkystreams nevű csoport oldalai tavaly több mint 821 millió látogatóval bírtak, amely így a szervezet szerint a legnagyobb, lopott sportközvetítő szolgáltatás, amellyel eddig dolguk volt.

A kalózhálózat elsősorban az Egyesült Államokban és Kanadában élő közönséget célozta meg, de Európában is voltak látogatóik: többek között a DAZN, a beIN Sports és a Canal+ tartalmait közvetítették illegálisan. A kalózkodásellenes csoport azt állítja, hogy a hálózat hanoi-i üzemeltetői 138 domain irányítását adták át, köztük a bestsolaris.com, a streameast.to, a markkystreams.com, a crackstreams.dev és még sok más domainét.

Az olyan óriáscégek, mint az Amazon, az Apple TV+, a Universal Studios, a Walt Disney Studios, a Netflix, a Sony Pictures és a Warner Bros. Discovery összefogásából származó szervezet közleménye szerint az eltávolítás figyelmeztetésül szolgál minden, kalózkodással foglalkozó szolgáltatásnak, legyenek bárhol is a világon. Az ACE azt ígéri, minden illegális oldalt azonosítani fog és le fog állítani.