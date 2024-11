Hazugság terjed az űrben rekedt asztronautáról

Sunita Williams, a Starliner űrhajó egyik űrben rekedt asztronautája köszöni szépen, jól van. Az űrhajós egy november 12-ei bejelentkezésben közölte, hogy kiváló egészségnek örvend – írja a Space.com.

Erre azért volt szükség, mert az elmúlt hetekben számos lap – köztük a magyar ATV és a brit The Daily Mail is – arról számolt be, hogy az asztronauta súlyos beteg, nagyon lefogyott, állapota pedig romlik. Erre a következtetést egy, a NASA-val semmilyen kapcsolatot nem ápoló orvos állítólagos véleményére, valamint néhány fotóra alapozták.

Az amerikai űrügynökség hamar cáfolta ezeket a híreket, most pedig Williams maga is megszólalt az üggyel kapcsolatban.

Pontosan ugyanannyi a súlyom, mint amikor megérkeztem az űrállomásra

– jelentette ki az asztronauta, aki jelenleg a Nemzetközi Űrállomás (ISS) parancsnoka. Azt is hozzátette, hogy – akár a többi űrhajós – minden nap edz: szobabiciklizik, fut és súlyt is emel. Utóbbi olyasmi, amit általában nem szokott csinálni, ezért valóban megváltozott kicsit a külseje, ám a súlya nem.

Williams még június 5-én indult útnak az ISS-re, a Starliner fedélzetén. Az eredeti tervek szerint körülbelül csak egy hetet maradt volna ott, ám az űrhajó meghibásodása miatt egészen 2025 februárjáig ott rekedt.