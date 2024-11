Az Apple szeptember 9-én mutatta be az idei okostelefon szériáját, az iPhone 16 termékcsaládot, ami világszerte – így hazánkban is – szeptember 19-én került kereskedelmi forgalomba. Európában viszont továbbra is egy félkész terméket árul az almás cég, hiszen az új modellek egyik legnagyobb újdonságaként beharangozott Apple Intelligence funkciók egész egyszerűen elérhetetlenek az öreg kontinens felhasználói számára – ennek okairól korábban külön cikkben számoltunk be.

A megjelenéskor az Apple nem részletezte, hogy a jelenleg hiányzó, mesterséges intelligenca-alapú újdonságok mikor lesznek használhatók Európában, október utolsó hetében, az iOS 18.1 közzétételekor viszont már azt kommunikálta a cég, hogy

2025. áprilisában érkeznek a funkciók a kompatibilis iPhone és iPad modellekre.

A napokban elérhetővé vált iOS 18.1-es frissítés egyelőre csak az Egyesült Államokban élőknek teszi elérhetővé a beharangozott MI-lehetőségek első adagját, amiben olyan újdonságok kaptak helyet, mint a begépelt szöveget módosítani, összegezni vagy ellenőrizni képes írássegéd, a megújult, immár automatikusan válaszjavaslatokat kínáló me-mail szolgáltatás, a továbbfejleszett képszerkesztő, illetve a szöveges parancsok alapján képekből videókat varázsló funkció. Átalakult továbbá a Siri digitális asszisztens is, a beszéd mellett már gépelni is lehet neki, és a beszéd vagy írás folyamatos kontextusában értelmezi az adott parancsokat.