Fontos, átverések elleni frissítést kapnak az androidos mobilok

Az elmúlt időszakban megszaporodott az adathalász átverések száma, melyre válaszul egyre több és egyre hatásosabb védekező intézkedést hoznak a platformok. A Google friss bejelentése szerint az androidos Üzenetek alkalmazását is számos, továbbfejlesztett védekezési mechanizmus látja el hamarosan – írja az Engadget.

Amivel bizonyára a legtöbbeket próbálnak átverni, azok a csomagküldésről szóló üzenetek. Az alkalmazás elsősorban ezekre és a kamu állásajánlatokra összpontosít majd. Amennyiben az alkalmazás átverést sejt, automatikusan átirányítja az üzenetet a spam mappába, vagy figyelmeztetést ad ki. Az alkalmazás az eszközön található gépi tanulási modelleket használja az ehhez hasonló csalások észleléséhez, ami azt jelenti, hogy a beszélgetések végig privátak maradnak.

Egy ideje már teszteli a Google az intelligens figyelmeztetések funkciót is, hamarosan azonban mindenkinél élesedhet.

Ennek lényege, hogy figyelmezteti a felhasználókat, ha egy ismeretlen feladótól érkező üzenetben hivatkozás szerepel. A gyanús feladóktól származó, linkeket is tartalmazó üzeneteket automatikusan blokkolja az app. Emellett opcionálisan beállítható lesz, hogy az is, hogy a meztelen fotókat automatikus kitakarással lássa el a szoftver.

Bár a Google jelezte, hogy a legutolsó funkció megjelenésére még várni kell, már dolgoznak azon is, hogy blokkolni lehessen az üzeneteket az ismeretlen külföldi feladóktól is. Emellett egy kontakhitelesítő funkció is érkezhet, ami azoknak a csalóknak nehezítené meg a dolgát, akik a kontaktjaink közül igyekeznek megszemélyesíteni valakit, teszi hozzá a hvg.