Mi lesz most, hogy kimondták a Google monopóliumát?

Illegális monopóliumot épített ki és tart fenn a Google a keresési és hirdetési piacon

– mondta ki egy amerikai bíró, miután az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) 2020-ban beperelte a technológiai óriást a tröszellenes törvények megsértése miatt.

Amit Mehta kerületi bíró ítéletében megjegyezte: a Google milliárdokat fizetett annak érdekében, hogy a terméke legyen az alapértelmezett keresőmotor az okostelefonok böngészőiben. „A Google monopolista, és úgy is viselkedett, hogy ezt a monopóliumot fenntartsa” – derül ki a 277 oldalas ítéletből.

A bejelentés egy tízhetes washingtoni tárgyalás eredményeként történt meg, melynek során az ügyészek azzal vádolták a Google-t, hogy minden évben dollármilliárdokat fizet az Apple-nek, a Samsungnak, a Mozillának és másoknak, hogy a felületeiken a Google legyen az alapértelmezett keresőmotor.

Bár az ítéletet tekinthetnék sikernek is a kihívók, mint például a Bing, a Yelp vagy a DuckDuckGo, a Google úgy tűnik, egyáltalán nem ijedt meg.

Az Alphabet minden bizonnyal fellebbezni fog, a bíró szavai kapcsán pedig megjegyezték: „A döntés elismeri, hogy a Google-é a legjobb keresőmotor, de arra a következtetésre jut, hogy nem szabad hagyni, hogy könnyen elérhetővé tegyük”.

Mi jöhet ezután?

A perről sokan úgy tartják, hogy egzisztenciális fenyegetést jelent a Google-re és a tulajdonosára, az Alphabatre. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy milyen büntetésre számíthat a döntés fényében a techóriás, a cég szétdarabolása azonban továbbra is ott lebeg, mint a legsúlyosabb ítélet. A döntésre azonban minden bizonnyal sokat kell majd várni.

Rebecca Haw Allensworth, a Vanderbilt Egyetem Jogi Karának trösztellenes professzora szerint könnyen lehet, hogy akár egy évig is elhúzódhat a bíróság és a Google közötti küzdelem. A szakértő szerint a feldarabolással elérhetővé válna, hogy csökkentsék a cég keresési és online hirdetési dominanciájából, de ez a döntés messze a legvalószínűtlenebb.

Ehelyett egy olyan végzésre lehet a legnagyobb sansz, amely utasítja a Google-t, hogy hagyjon fel a bíróság által helytelennek ítélt magatartással.

Ennek fényében az is lehet, hogy semmi nem fog történni, csak egy következő per eredményeként, de a Verge által megkérdezett szakértők szerint az is előfordulhat, hogy módosítania kell a cégnek az Apple-lel és a Mozillával kötött szerződéseit, amelyek a Google-t alapértelmezett keresőmotorrá tették a cégek népszerű termékeiben.

Ha a Google sorozatosan fellebbez a döntések ellen, szakértők szerint 2026-ig, de akár 5 évig is elhúzódhat a döntés. Ebben az esetben az is fontos kérdés, hogyan áll majd a következő amerikai elnök igazságügyi minisztériuma a kérdéshez.

Mit szólnak a konkurensek?

Bár az, hogy kimondták a Google monopóliumát, alapvetően jó hír a DuckDuckGo-nak és a Yelpnek is, a probléma ezzel még nem oldódott meg. A cégek ezért egy erős elmarasztaló ítéletben bíznak, valamint abban, hogy elérhetik a kötelező választási lehetőség bevezetését a keresőmotorok között.

Az Európai Unió például évek óta választási lehetőséget biztosít a telefonok kezdeti beállításai között, amelyben dönthetünk arról, milyen keresőmotort szeretnénk használni. A megközelítés azonban nem hozott olyan komoly hatást, mint azt a versenytársak remélték – és továbbra is a Google maradt a domináns fél a piacon.

A DuckDuckGo szerint ez annak is köszönhető, hogy a Google ügyesen megkerüli a szigorításokat.

A cég szerint hasznos lenne, ha nem csak a beállításokkor, hanem időről időre is feltennék a kérdést a felhasználóknak, hogy milyen keresőmotort akarnak használni, illetve ha letiltanák az alapértelmezett böngészővé tételt ajánlgató ablakokat.

Ráadásul az elkövetkezendő években a mesterséges intelligencia is bekavarhat a hirdetési és keresési piacon, így ha időtálló megoldást akarnak a Google monopóliuma ellen, sokan azt javasolják, hogy kötelezni kéne a céget arra, hogy betekintést engedjenek a nagy nyelvi modelljükbe.