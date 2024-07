Már az internetet is szabotálják a franciáknál az olimpia miatt

Július 26-án, az olimpiai megnyitó előtt néhány órával koordinált szabotázsakciót követtek el a Párizs környéki gyorsvasutak ellen. A gyújtogatással járó akció megbénította a francia vasúti közlekedést, számos járatot töröltek, az állomásokon tömegjelenetek alakultak ki. Nem sokkal később kiderült, hogy egy szélsőbaloldali aktivista volt az elkövető, akit a hatóságok elfogtak. Pár nappal később azonban újabb támadás következett.

A The Next Web a helyi rendőrség beszámolója alapján arról ír, hogy július 29-én kora reggel több távolsági optikai kábelt is átvágtak, ami országszerte fennakadásokat okozott az internetszolgáltatásban. Több szolgáltató, köztük a Free, a Netalis és mások is ismét érintett volt a kimaradásban.

Marina Ferrari digitális ügyekért felelős miniszter elítélte a támadást, habár Párizst nem érintették a kimaradások, így egyelőre nem tudni, ki ellen irányult pontosan a támadás. Egyelőre az sem világos, hogy a két akciót együtt kezelik-e a hatóságok.

Des dégradations commises dans plusieurs départements cette nuit ont affecté nos opérateurs de télécommunications. Elles ont des conséquences, localisées, sur l’accès à la fibre, la téléphonie fixe et la téléphonie mobile. Sous ma supervision, le centre pour les communications… — Marina Ferrari (@Marina_Ferrari) July 29, 2024

A szervezők egyébként tisztában voltak az olimpia miatti fenyegetésekkel: számításaik szerint az olimpia idején akár négymilliárd kibertámadást is indíthatnak az esemény infrastruktúrája ellen. A francia titkosszolgálat különösen figyel az orosz hackerekre, ugyanis az orosz sportolókat Ukrajna lerohanása miatt eltiltották a játékokon való részvételtől.

A hvg szerint nem lenne példátlan az orosz támadás: 2018-as dél-koreai téli olimpián orosz hackerek betörtek az online jegyértékesítő rendszerbe, és letiltották a wifit az olimpiai stadionban a nyitóünnepség alatt.