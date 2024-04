Jön az alkalmazás, ami megmutatja mennyire bénán porszívózunk

A brit Dyson bejelentette, hogy júniusban érkezik a CleanTrace névre keresztelt alkalmazásuk, ami – többek között – a kiterjesztett valóság (Augmented Reality, AR) technológiát használva mutatja meg, mennyire bénán porszívózunk.

Egy kutatás ugyanis arra jutott, hogy az emberek rendszeresen túlbecsülik a takarításra fordított időt. A megfigyelt adatok szerint a munkamenetek körülbelül 80 százaléka kevesebb mint 10 percig tart, de a felhasználók ezt átlagosan 24 percre becsülik.

A kutatók emellett azt is megfigyelték, hogy nem dolgozunk túl hatékonyan – például többször is „átporszívózzuk” ugyanazon területeket, míg más területeket teljesen egészében kihagyunk. Ezen változtatna a most bejelentett applikáció.

Az alkalmazás valós időben, AR-megjelenítéssel tájékoztat arról, hogy hol porszívóztunk már és mely helyeken nem takarítottunk.

A Dyson CleanTrace különböző technológiákat kombinál az „okosabb” és alaposabb takarításhoz. Egyrészt a felhasználó telefonjában lévő LiDAR lehetővé teszi az app számára, hogy feltérképezze a szobát, a mobil képernyőjén megjelenő kiterjesztett valóság pedig színek segítségével jelöli az általunk megtett takarítási útvonalakat, szépen megmutatva, hol jártunk a porszívóval és mi maradt ki.

A gyártó ígérete szerint a porszívózás végeztével beszkennelhetjük a szobát telefon segítségével, majd megnézhetjük, hol rejlenek azon területek, ahol még nem jártunk.

Mindez nem hangzik rosszul, de azért van itt néhány bökkenő:

Az alkalmazás csak a Dyson Gen5detect porszívóval lesz kompatilibils,

a használatához kell egy külön megvásárolható telefontartó,

az app a Dyson bejelentése szerint csak iOS-re jelenik meg,

és csak az iPhone Pro és Pro Max modelleken fog működni.

Ezzel meglehetősen leszűkül azok köre, akik élni tudnak az alkalmazás lehetőségeivel, és bár lehetséges, hogy a jövőben több Dyson modell is kompatibilissé válik ezzel a megoldással, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincs semmilyen hivatalos információ.