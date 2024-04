Rengeteg üzenetet blokkolhat a Gmail újítása

A Google régóta próbál tenni a spam üzenetek ellen, ám a rosszindulatú szereplők e-mailjei még így is sokszor átcsúsznak a különböző szűrőkön. Most azonban a techóriás olyan újítást jelentett be, ami minden eddiginél több üzenetet blokkolhat, írja a Bleeping Computer.

A lap szerint a vállalat mostantól megköveteli, hogy azok a feladók, akik naponta több mint 5000 üzenetet küldenek a Gmail-fiókjukból, azok átessenek egy szigorú ellenőrzési és hitelesítési folyamaton. Az új irányelvek továbbá megkövetelik, hogy a tömeges üzeneteket továbbítók ne küldjenek kéretlen vagy nem kívánt üzeneteket a felhasználóknak, illetve biztosítsanak egy kattintással megoldható leiratkozási lehetőséget, és legkésőbb két napon belül válaszoljanak az ilyen kérelmekre.

A Google közlése szerint a spamek arányát 0,3 százalék alatt kell tartani, ha pedig valaki a Gmail-t próbálja meg megszemélyesíteni a feladó fejlécben, szintén büntetésre számíthat.

A szabályok be nem tartása kézbesítési problémát okozhat, ami azt jelenti, hogy vagy teljesen elutasítják az e-maileket, vagy egyből a címzettek spam mappájába kerülnek.

A techóriás szerint az új irányelvek segítségével naponta közel 15 milliárd kéretlen e-mailt tudnak blokkolni, megakadályozva ezzel a spamek, adathalász üzenetek és rosszindulatú programok több mint 99,9 százalékának terjedését.