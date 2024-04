Törölnie kell az inkognitó mód használata közben gyűjtött adatokat a Google-nek

Több milliárd böngészési adatot kell törölnie a Google-nek. Ez annak a csoportos pernek az eredménye, amit még 2020-ban indított rengeteg felhasználó, mert a vállalat Chrome nevű böngészője inkognitó módban is adatokat gyűjtött. A pereskedés 2023 végén a felek közti megegyezéssel zárult – írja a The Guardian.

A peren kívüli egyezség részleteit végül április 1-én nyújtották be a kaliforniai oaklandi szövetségi bíróságon, és ennek értelmében a keresőóriásnak a jövőben egyértelműen jeleznie kell, milyen adatokat gyűjt a privát(nak nevezett) böngészés során, illetve a megegyezés része többek között, hogy a vállalat törli azon adatokat, amiket az inkognitó mód használata közben gyűjtött be a felhasználóktól.

A Google időközben frissítette az inkognitó mód leírását, egyértelműsítve a működését:

Az eszközt használó többi személy nem látja az ön tevékenységét, így ön privát módon böngészhet. Ez nem változtatja meg az ön által látogatott webhelyek és az általuk használt szolgáltatások, köztük a Google által végzett adatgyűjtés módját. A letöltéseket, a könyvjelzőket és az olvasólista elemeit menti a böngésző.

A funkció eddig is így működött, de a Google leírása nem volt ennyire egyértelmű, és a változás azt mutatja, hogy a per ellenére a vállalat nem is változtat az eddig gyakorlatán, csupán nyilvánvalóbbá teszi, hogy a Chrome csak a böngészéshez használt eszközön nem menti az előzményeket, a sütiket és az űrlapokon megadott információkat, de mindez nincs hatással a felkeresett webhelyek és az általuk használt szolgáltatások adatgyűjtésre, ami egyben azt is jelenti, hogy az így végzett műveletek a internetszolgáltatón keresztül később akár vissza is követhetők.