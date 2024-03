A HONOR Magic6 Pro és a HONOR Magic V2 a legmenőbb választások idén

A HONOR Magic6 Pro egy gyönyörű, 6,8”-os, szemkímélő kijelzővel van felszerelve, ami segít abban, hogy ne fáradjon a szemünk, hiába használjuk egész nap. A remek képminőséghez így további, az egészségünket óvó funkciók kapcsolódnak: a szakma legnagyobb, 4320Hz-es PWM fénytompítása, a dinamikus fényerőváltozás és a személyre szabott, a napszak változásához igazodó cirkadián éjszakai kijelző.

Persze fontos, hogy bámulatos képeket is lőhessünk, amikben aztán gyönyörködhetünk. A friss HONOR vagány kamerarendszere egy 180MP-es telefotó lencsét (f/2.6, OIS) kínál 2,5-szeres optikai zoommal és akár 100x-os digitális zoommal: ezzel a legapróbb faleveleket és a legnagyobb hegyek tájképeit is elképesztő részletességgel kaphatjuk vissza. Tartalmaz még egy 50MP-es ultraszéles látószögű kamerát (f/2.0, EIS) és egy erőteljes 50MP-es fő kamerát is változó rekeszlehetőségekkel (f/1.4 és f/2.0, OIS). Bármi is a fókuszunk, lehengerlő fotók születhetnek.

Mindezt a mesterséges intelligenciára építő Falcon Kamera Rendszer teszi lehetővé. A masszív adatmennyiséggel képzett szisztéma mozgásérzékelési algoritmusa előrevetíti a várhatóan fontos mozzanatokat mozgás közben is. Ez tökéletessé teszi a sportfotózáshoz, autóversenyekhez, de persze minden egyéb, váratlan pillanatban is kiválóan teljesít.

A HONOR már a kezdetek óta úttörője volt a mesterséges intelligenciának, és ezek köré építette új készülékeit. A HONOR Magic6 Pro minden eddiginél személyre szabottabb élményt nyújt, többek között a Magic Capsule és Magic Portal funkcióival. A Magic Capsule lényege, hogy könnyű, gyors elérést biztosít a leggyakrabban használt, vagy leginkább ajánlott funkciókhoz, alkalmazásokhoz – ehhez elég a képernyő tetején lévő értesítés sávra böknünk. A Magic Portal pedig megismeri szokásainkat, és leegyszerűsíti a komplex folyamatokat. Akár linket kapunk, akár címet, akár megvásárolható terméket, azonnal a lényegre vezet át minket, felesleges lépések nélkül. A telefon ráadásul nem csak felhőalapú AI-jal operál, hanem be van építve az eszközön is mesterséges intelligencia, így kérdésekre is tud válaszolni, szövegeket is létre tud hozni, illetve akár értelmezni is képes ezeket – természetesen offline is.

Ezt a rengeteg mindent egy szuper processzor üzemelteti. A HONOR Magic6 Pro Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platformja 30%-kal jobb teljesítményt nyújt elődjéhez képest. A Qualcomm AI motorja garantálja azt is, hogy stabilan üzemeljenek az AI funkciók, amik immáron kétszer hatékonyabbak, mint elődjénél. Mindez természetesen energiaigényes, a HONOR viszont erre is gondolt. A második generációs, szilícium-szén akkumulátor a készülék szíve, ami egy speciális, az energiahatékonyságot javító chipkészlettel üzemel optimálisan. Az akkumulátor 5600 mAh-s kapacitásával még a hidegben is remekel, így mindegy, hogy hova visszük magunkkal: számíthatunk rá egész nap, és a SuperCharge töltéssel nagyon gyorsan fel is tölthetjük, újra üzemképessé téve.

Ugyan elsőre azt gondolnánk, hogy a HONOR Magic6 Pro nagyon érzékeny, a vállalat innovációinak köszönhetően kifejezetten strapabíró. Saját fejlesztésű Nano Kristály Pajzsa elnyerte az SGS ötcsillagos minősítését, a kijelző pedig több teszten is remekelt. A fejlett anyagoknak és a magasabb kristálysűrűségnek köszönhetően tízszer jobban bírja az ütődéseket, így ha le is ejtjük, sokkal kisebb az esélye annak, hogy komoly baja lesz.

Ha a legmodernebb újítások érdekelnek, akkor a HONOR Magic V2-t ajánljuk. A világ legvékonyabb hajlítható okostelefonja több mint kétszáz innovációval érkezik: ilyenek vékony akkumulátora, speciális hűtőrendszere, egyedi és strapabíró, vagy akár 400 ezer hajlítást bíró, 3D-nyomatottt titánötvözet zsanérja. Az SGS-minősítést elnyert megvalósítás legalább egy évtizeden keresztül biztosítja tulajdonosának a stabil működést. Az eszköz ráadásul csak 231 gramm súlyú, és csupán 9,9 mm összecsukva. A dupla szilícium-szén akkumulátor sem teszi vastagabbá, ugyanis az energiaforrás csak 2,72mm vastag, de mégis 5000mAh-s kapacitású, amivel egész nap bírja a telefon.

A készülék hármas kamerarendszere egy 50MP-es fő kamerából (f/1.9), egy 50MP-es ultraszéles látószögű kamerából (f/2.0) és egy 20MP-es telefotó kamerából (f/2.4) adódik össze. A dupla előlapi kamerarendszer két 16MP-es kamerából (f/2.2) áll. Ezekkel csodálatos szelfiket és remek képeket készíthetünk, legyen szó esti fotózásról, nyaralós emlékekről vagy a hétköznapok különlegességeiről.

A HONOR Magic V2 nemcsak gyönyörűen fest, hanem szuperül is üzemel. Kinyitva és összecsukva is kiváló tanulásra, munkára vagy szórakozásra, ráadásul a Dual Tasking Efficiency funkcióval függőlegesen ketté lehet választani a képernyőt, ami ideális multitaskinghoz.

A HONOR törtet előre a prémium készülékek világában, és folyamatosan stílusos, vagány, divatos, és egyben innovatív, hasznos és emberközpontú megoldásokkal jár a felhasználók kedvében. Bármelyik is ragadta meg a fantáziádat, ez a legjobb alkalom, hogy telefont válts és belépj egy új világba.

A HONOR Magic V2 799 999 Ft-os ajánlott fogyasztói áron március 31-éig értékesítési bevezető ajánlattal bizonyos partnerüzletek kínálatában ajándék 55”-os, 4K-s LG 55UR78003LK okos TV-vel vásárolható meg fekete és lila színekben.

A HONOR Magic6 Pro 549 999 Ft-os ajánlott fogyasztói áron, március 17-éig 80 ezer Ft kedvezménnyel szerezhető be a partnerüzletektől és szolgáltatóktól. Ezt követően március 31-ig a Yettel és a Vodafone, míg április végéig a partnerüzletek ajándék HONOR Pad 8 tabletet kínálnak a zöld és fekete színekben elérhető eszköz mellé.

További információ a HONOR weboldalán érhető el.