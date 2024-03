Nagy fejlesztést kaphat az iPhone 17

Bár még az iPhone 16 megjelenése is csak idén év végén várható, a pletykák már most a következő, iPhone 17-ről is szólnak. Az Instant Digital nevű szivárogtató ugyanis arról ír a Weibo kínai közösségi oldalon, hogy a jövő évi iPhone 17-széria képernyőjét fedő külső üvegréteg jelentős fejlődésen eshet át, írja a Macrumors.

Az első hírek szerint ráadásul nem is csak a védelem nőhet ezáltal, hanem a tükröződés mértéke is visszaszorulhat, ami főleg napos időben fog jól jönni. Az új réteg karcállóbb is, mint a jelenlegi, Ceramic Shield név alatt futó, Apple-féle védőüveg – amit a cég a Corning nevű vállalattal közösen fejlesztett korábban.

A világszinten piacvezető márka, a Corning által fejlesztett Gorilla Glass Armor panel egyébként nemrég debütált a Samsung Galaxy S24 Ultrában, amely állítólag egy hagyományos üveghez mérten lényegesen, 75 százalékkal kisebb mértékben tükröződik – és a mikrokarcolódásnak is jobban ellenáll.

Ez azonban túl későn került be a kínai ellátási láncba, így az idei iPhone 16-széria nem, csak a 17 kaphatja majd meg, teszi hozzá a hvg.