Kifinomult stílus és elképesztő erő találkozik az ASUS világelső laptopjában

A ROG Zephyrus G16 az egyik első olyan ROG laptop, amely bevonat nélküli vázzal rendelkezik, ennek köszönhetően a tiszta alumínium letisztult megjelenést kölcsönöz neki, mellyel nem csak a játékosok tekintetét vonzza magára. Ez a jelentős dizájnfrissítés fokozza a prémium minőséget, kiemeli a karcsú és stílusos profilt, és növeli a készülék tartósságát. Súlya mindössze 1,95kg, a készülékház pedig 1,5cm-nél is vékonyabb, így valóban hordozható, annak ellenére, hogy egy 16 hüvelykes kijelzőt rejt magában.

Mi több, egy világelső kijelzőről beszélünk, hiszen a ROG Zephyrus G16 nem csupán az első OLED kijelzővel szerelt ROG laptop, hanem a világ első G-SYNC kompatibilis OLED kijelzőjét is magának tudhatja, mely a játékosok számára egy óriási újítást jelent. A 16 hüvelykes, 2,5K felbontású OLED panel ráadásul 240Hz-es képfrissítéssel és 0,2ms-os válaszidővel rendelkezik, így a profi e-sport monitorok többségét is lekörözi. A Pantone-hitelesítés, a DCI-P3 színtér 100%-os lefedése, a kimagasló fényerő és az elképesztő kontrasztarány nem csupán a játékok esetében járul hozzá a vizuális élményekhez, hanem a tartalomfogyasztást és a tartalomgyártást is új szintre emeli.

A kiváló játékélményhez és a gördülékeny munkához is komoly teljesítményre van szükség, amiből az új ROG Zephyrus G16 nem szenved hiányt. Méreteit meghazudtolva, akár a legújabb Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H CPU-val és egy NVIDIA® GeForce RTX™ 4090-es grafikus vezérlővel is rendelhető. A legmodernebb hardvereknek köszönhetően a laptop az AI-alapú kihívásokra is készen áll, legyen szó vizuális feladatokról vagy erőforrás-igényes számításokról. A fotózás és videózás szerelmesei egészen biztosan értékelni fogják a dedikált UHS-II SD kártyaolvasót, a sokrétű kompatibilitást pedig a Thunderbolt 4-es csatlakozó biztosítja.

Az eleganciát és a teljesítményt példátlanul ötvöző ROG Zephyrus G16 család már Magyarországon is elérhető a hivatalos ASUS Online Márkaboltban.