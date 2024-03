Annyira béna a Ubisoft újdonsága, hogy megduplázta egy 11 éves játék népszerűségét

Hosszú fejlesztési időt és megannyi csúszást követően február 16-án jelent meg a Ubisoft kiadásában a kalózos Skull and Bones című program, ami nem nyűgözte le sem a kritikusokat, sem a játékosokat. A Ubisoft Singapore fejlesztése a cikkünk írásának pillanatában, 41 teszt alapján 60 ponton áll (a százból) a kritikákat gyűjtő Metacritic oldalon, maguk a játékosok ugyanakkor jóval szigorúbbak voltak, hiszen a felhasználói értékelések szerint a program mindössze 36 pontot ér – ami meglehetősen alacsony egy 70 dollárért kínált, AAA-kategóriásnak számító cím esetében.

A hagyományos kampány nélküli, csak nyílt vízi csatákat kínáló, és a live service (erről a Suicide Squad: Kill the Justice Legaue tesztünkben írtunk bővebben) kategóriát bővítő videójáték tehát nem túl népszerű, ami viszont sokkal inkább a program minőségének köszönhető, mintsem a választott témának. Erre utal legalábbis, hogy a 2013 októberében megjelent, szintén kalózos tematikájú, és szintén a Ubisoft istállójába tartozó Assassin’s Creed 4: Black Flag népszerűsége a duplájára nőtt a Skull and Bones megjelenését követően. Amit akár úgy is lehet értelmezni, hogy a frissen piacra dobott játék annyira béna lett, hogy az emberek inkább elővettek egy régi klasszikust, ami sokkal jobb kalózos élményt nyújtott, mint a februárban megjelent újdonság.

Erről a Steam felhasználói statisztikáit összegző SteamDB adatai árulkodnak, ahol nagyszerűen egyszerűen látszik, hogy a Skull and Bones megjelenését (február 16.) követően a korábban napi átlag 800-1000 embert megmozgató Assassin’s Creed 4: Black Flag számai hirtelen felugranak 2000 és 3000 feletti értékekre. És nem puszta fellángolásról van szó, hiszen még másfél héttel az említett dátum után is dupla annyi ember indította el a programot, mint a Skull and Bones premierjét megelőző napokban.

Ez valószínűleg nem túl jó hír a Ubisoft számára, de amennyiben a hónapok óta terjedő pletykák igaznak bizonyulnak, miszerint hamarosan felújított kiadást kap az Assassin’s Creed 4: Black Flag, a kiadó egyben örülhet is a dolgok ilyen irányú alakulásának, hiszen a fenti adatok azt (is) jelentik, hogy – amennyiben tényleg igaz – jó döntés volt az idén 11 éves kalózos Assassin’s Creed leporolása.