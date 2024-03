Videón, hogy már elektromos fogkefén is elfut a Doom

Tavaly volt 30 éve, hogy megjelent a Doom, az id Software korszakalkotó játéka, ami egy egész generáció agyába égett bele, és mind a mai napig az egyik leghíresebb belső nézetes lövöldözős játék (FPS), aminek három évtized után is töretlen a népszerűsége. Utóbbit mi sem bizonyítja jobban, hogy az utóbbi években lényegében hobbi és verseny lett abból, hogy a mára megmosolyogtató hardverigényű játék mi mindenen futtatható, a bankautomatától kezdve a futópadon át egészen a terhességi tesztig.

Az utóbbi lista meglehetősen sokáig folytatható lenne, ráadásul most új tétellel bővült, hiszen a hardver- és szoftverguru Aaron Christophel megoldotta, hogy az ikonikus program immár egy elektromos fogkefén is játszható legyen. Az atc1441 néven is ismert szakember egy Planck Mini nevű eszközt használt a projektjéhez, ami egy olyan okosfogkefe, ami kifejezetten gyerekeknek készült, rendelkezik színes kijelzővel és wifi kapcsolattal, továbbá 4 megabájt flash memóriával és egy ESP32-C3 mikrovezérlővel.

Persze nem javasoljuk, hogy bárki otthon nekiálljon szétszedni a fogkeféjét, hiszen a játék „portolása” azért elég komoly szakértelmet igényel, Christophel a Spritetm és a miniwand szoftverek segítségével egyszerűsítette le annyira a Doomot, hogy az meg tudjon jelenni a fogkefe apró kijelzőjén és továbbra is felismerthető, sőt mi több, irányítható maradjon. Utóbbit a lehetetlen nem ismerő szoftvermágus Bluetooth-os egeret és billentyűzetet használt – és minderről természetesen videó is készült!