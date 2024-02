Rekordott dönthettek a Google mobileladásai

Nagyjából 10 millió Pixel telefont szállíthatott le 2023-ban a Google, idén pedig az a terve a technológiai óriásnak, hogy megismételje ezt a mérföldkőnek számító eredményt – írja a 9to5Google.

A Nikkei Asia információi szerint feltehetően a Pixel 7 és a 7 Pro készülékek tették ki a 2023-as szállítások nagy részét, azonban az eladások eloszlásáról nem közöltek pontos arányokat. A lap korábban arról számolt be, hogy a Google a hetes szériából 8 millió készüléket rendelt meg, míg a Pixel 6 sorozat esetében ez a szám valahol 7 millió felett volt.

Az eladásokban továbbra is nagy szerepe lehet az olcsóbb, Pixel 6a és Pixel 7a mobiloknak, emellett persze annak is, hogy tavaly piacra dobták az első hajlítható kijelzős mobiljukat, a Pixel Foldot, illetve hogy 2023 októberében a Pixel 8 és a Pixel 8 Pro is bemutatkozott.