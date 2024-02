Botrány tört ki, leállítják a Google képgeneráló programját

A napokban rengeteg jelentés érkezett arról, hogy a Google új mesterséges intelligencia modellje, a Gemini nem kezeli jól a történelmi hűség kérdését képgenerálás során. Amikor a felhasználók vikingekről, amerikai alapító atyákról és második világháborús német katonákról kértek képeket, rendre színes bőrű embereket adott ki a program.

A Google egy korábbi dolgozója azt írta, nehéz volt rávenni a Geminit, hogy elismerje, léteznek fehér emberek.

Számos médium próbálkozott a képgenerálással a hírek hallatán, ez azonban egy idő után senkinek nem sikerült, most pedig az is kiderült, miért. A Google csütörtökön bejelentette, hogy ideiglenesen leállítja Gemini modell képgeneráló funkcióját, melynek hatására egy ideig nem lehet majd emberekről képeket kérni.

– olvasható a cég közleményében.

Jack Krawczyk, a Google Gemini csapatának egyik vezetője egyébként már a bejelentés előtti napon elismerte, hogy a modell képgenerátorát – amely az Egyesült Királyságban és Európában nem elérhető – módosítani kell. Emellett jelezte, a diverz megjelenítés meg fog maradni, ugyanakkor a történelmi képek mélyebb megértést igényelnek, ezért tovább fogják hangolni a funkciót ennek megfelelően.

