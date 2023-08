Kedvezőtlen fényviszonyok között is mesteri képek – ez az új HONOR 90

Az okostelefonos fényképezés a hétköznapok része, elvégre remekül jön, hogy mindig nálunk egy eszköz, amivel megörökíthetjük az emlékezetes vagy vicces pillanatokat. A legtöbb készüléknél azonban ez a funkcionalitás kevésbé hasznos este, amikor rosszak a fényviszonyok. A HONOR 90-nel szerencsére nem ez a helyzet.

A készülék legfontosabb része a kiváló, éles és bámulatos fotókat rögzítő 200MP-es kamera, ami valóban innovatív eszköznek számít. 1/1,4” érzékelője 24%-kal nagyobb, mint az előző generációé, így 14%-kal jobb fényérzékelést tesz lehetővé. Ezáltal még rossz fényviszonyok között is részletgazdag és gyönyörű képeket készíthetünk, akár gyenge a megvilágítás, akár este van.

Minden részlet a helyén marad, és mindössze egy gombnyomásra születnek meg a képek. A HONOR 90 egyedi előnye, hogy nincs késleltetés a fotózáskor – részben a forradalmi HONOR Image Engine technológiának köszönhetően –, így pontosan az rögzül, amit látunk. Legyen szó profikról vagy hobbistákról, az okostelefon mindenkinek lehetőséget biztosít arra, hogy megörökítse fontos pillanatait. A pixelenként tárolt fényinformáció tovább bővül a speciális 16-az-1-ben pixeltömörítéssel, ami még fantasztikusabb fotók létrehozását teszi lehetővé. A kijelző ráadásul akár egymilliárd színt is meg tud jeleníteni, így a mozzanatok valósághűen élhetnek tovább.

A HONOR 90 kedvező áron nyújt prémium funkciókat. A 200MP-es főkamera mellett még egy 12MP-es ultranagy látószögű és makrókamera, valamint egy 2MP-es mélységi kamera is helyet foglal. Ezek az összetevők együttesen alkotnak egy lenyűgöző kamerarendszert. A telefon portrémódja is jelentősen fejlődött, és így kiválóan teljesít mindenféle helyzetben. A bokeh hatások segítenek egyfajta kontúrt teremteni az alany és a háttér között az elhomályosításon keresztül. A textúrák, bőrszínek, árnyalatok is valóságosabbak lesznek a rendszerszintű optimalizációnak köszönhetően.

A 12MP-es ultranagy látószögű és makrókamera hatalmas látószöge lenyűgöző természetfotókat készíthet, míg a 2,5 cm-es minimális fókusztávolság lehetővé teszi a közelről történő felvételeket. Megörökíthetünk hegycsúcsokat vagy virágszirmokat, napsütötte tengerpartokat vagy a homokszemcsék közül előmászó rákocskákat – bámulatos részletességgel.

A HDR technológia továbbá életszerű, erőteljes színeket biztosít, és a HONOR 90 mesterséges intelligencia segítségével továbbfejleszti ezt az effektust, jelentősen kihasználva azt az egymilliárd színt. Az MI elemzi a fókuszált jelenetet, és valós időben alkalmazza az HDR hatást. Segít tehát abban, hogy az adott szituációhoz kiválassza az effektust, így nem kell ezzel bajlódni.

A modernkor eszközeként a social media generáció sem marad ki – sőt! Nagy kapacitású akkumulátora több órányi használatot biztosít töltés nélkül, így lesz bőven energia a cseteléshez, böngészéshez és feltöltéshez. Az MI segítségével 15 másodperces, posztolásra kész videókat lehet kreálni, amiket azonnal ki is lehet rakni. A HONOR 90 minden szempontból segít abban, hogy a felhasználók megosszák világukat!

A HONOR 90 12+512GB-os verziója 239 990 Ft-os, míg a 8+256GB-os változata 219 990 Ft-os bruttó ajánlott fogyasztói áron kerül az üzletekbe. A készülék jelenleg kedvezményesen vásárolható meg mindhárom szolgáltatónál a linkekre kattintva – Telekom, a Yettel és a Vodafone – kínálatában, valamint a Media Markt, az Euronics és az eMag is értékesíti. Az üzleteknél szeptember 3-áig egy akció is él, amely keretein belül a telefon mellé egy HONOR Pad X8 tablet is jár.

A HONOR 90-ről a HONOR hivatalos honlapján olvashatók további információk: https://www.hihonor.com/hu/phones/honor-90/