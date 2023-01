Rezsibarát frissítést kapnak az Xbox konzolok

Hamarosan új, környezetbarát frissítést kaphatnak az Xbox Series X|S konzolok, amelyek ezt követően automatikusan a teljes leállítás (energiatakarékos) üzemmódra váltanak. Ez az egyszeri frissítés jelentősen csökkenti a konzol energiafogyasztását kikapcsolt állapotban, és a teljesítményre, és a játékélményre sincs hatással. A konzol pedig továbbra is képes lesz a háttérben letölteni a frissítéseket a rendszerhez, játékokhoz és alkalmazásokhoz.

A funkció 20-szor kevesebb energiát igényel, mint az Alvó mód opció.

A teljes leállítás mellett egy másik új energiagazdálkodási beállítást is kap a konzol, amely az „Aktív órák” menüpont alatt lesz elérhető. Ennek lényege, hogy azok, akik továbbra is az Alvó módot választják inkább a kikapcsoláshoz, megadhatják a konzol aktív óráit. Az Xbox ebben az időszakban gyorsabban bekapcsol, illetve távoli felébresztésre is van lehetőség.

A frissítés jelenleg az Xbox Insider programban érhető el, de hamarosan minden Xbox felhasználó frissítheti a saját konzolját. Az új funkciók az Xbox azon törekvésének részét képviselik, hogy a Microsoft 2030-ra elérje a karbon-negatív, vízpozitív és hulladékmentes szintet. Éppen ezért a konzolgyártó újragondolja a termékek tervezési, építési, terjesztési és felhasználási folyamatait, illetve igyekszik a játékosok kezébe olyan lehetőségeket adni, amellyel csökkenthető a videójátékok környezetre gyakorolt hatása.