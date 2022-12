Visszatérhetnek a cserélhető aksik a mobilokba

Az Európai Unió a töltőcsatlakozók egyesítése mellett azt is szeretné elérni, hogy a jövőbeli telefonokba cserélhető akkumulátorok kerüljenek – írja a HVG. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament előtt előzetes megállapodásként lévő törvényjavaslat azt szeretné elérni, hogy kötelező legyen cserélhető akkumulátorokkal felszerelni a mobileszközöket.

A jogszabálytervezet a környezetvédelmet szem előtt tarva született meg, a törvényhozók szerint ugyanis így tovább csökkenhetne az elektronikus hulladék az Unióban.

A mobiltelefónia hajnalán szinte minden készülék cserélhető akkumulátorral került a boltokba, ezt a trendet az Apple-féle iPhone fordította meg, és mára alig akad olyan készülék, amiben szakszerű beavatkozás nélkül cserélhető lenne a telep. Ezen változtatna most az EU, aminek lennének olyan előnyei, hogy extra akkumulátort vásárlása esetén a lemerült telep bármikor cserélhető lenne, illetve az elromló vagy az élettartamuk végét elérő aksik esetén időt és pénzt lehetne megspórolni azzal, hogy nem kell szervízbe vinni a telefont egy csere miatt.

A The Next Web ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a törvényjavaslatnak van olyan árnyoldala is, aminek rengeteg felhasználó nem örülne. A HVG cikk kiemeli: amennyiben a törvény életbe lépne, a telefongyártóknak cserélhető akkumulátorokat kellene tenni a készülékeikbe, ami vastagabb telefonokat eredményezne, mivel csak a zárt akkumulátorok teszik lehetővé a vékonyabb modellek gyártását. Emellett akár az okostelefonokba kerülő telepek kapacitása csökkenhet, mivel a fogyasztókat arra ösztönöznék, hogy vásároljanak tartalék aksikat, és teljesen feltöltve vigyék magukkal, gyakran cserélve őket.

Az Unió korábban már átvitt egy, a mobilipart jelentősen érintő változást, aminek értelmében 2024. december 28-tól már csak olyan készülékeket lehet forgalomba hozni az EU-ban, amik USB-C csatlakozóval rendelkeznek. Ez a törvény csak az egyedi csatlakozóiról híres Apple-t érintette jelentősebben, az akkumulátorokat érintő javaslat ugyanakkor minden egyes gyártót érintene, így várhatóan komoly lobbi indul majd a törvényjavaslat életbe lépése ellen.