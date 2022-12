Nagy frissítést kap az Apple Music

Az Apple kedden hivatalosan is bejelentette az Apple Music hamarosan megjelenő funkcióját, a Singet, amely valódi karaoke-élményt ígér a felhasználóknak. A zenelejátszó appba integrált opció valós időben mutatja majd a dalszövegeket, és a hangerő módosítására is lehetőséget ad, attól függően, hogy akarjuk-e hallani az énekhangunkat, vagy nem – írja a Verge.

Az appba jön olyan funkció is, amely megkönnyíti a másokkal való közös éneklést. A háttérvokálok az Apple szerint a fő dalszövegtől függetlenül is megjelennek majd, sőt duett opció is lesz, ha valaki ismerősével szeretne énekelni. A cupertinoi cég minimum 50 dedikált lejátszási listát hoz majd létre karaoke-képes dalokból.

Oliver Schusser, az Apple Music és a Beats alelnöke szerint az Apple Music dalszövegeket mutató felülete az egyik legnépszerűbb funkció a szolgáltatásukban, így bíznak a karaoke-mód sikerében is. Az Apple Music Sing még decemberben meg fog jelenni az Apple Music előfizetői számára.