Az űrből is megörökítették a világ legnagyobb vulkánjának tombolását

38 évnyi szunnyadás után tört ki ismét a világ legnagyobb tűzhányója. Az eseményre egy ideje számítani lehetett, és bár a kitörés híre aggasztónak tűnhet, egyelőre nincs veszély.

A Mauna Loa aktivitása magyar idő szerint november 27-én, délelőtt ugrott meg látványosan. A vulkánból nagy mennyiségű hamu és gáz távozott, majd a láva is felszínre tört. A folyamatot nemcsak a felszínről, hanem a világűrből is követik – írja a Space.com.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) műholdjainak magát a kitörést is sikerült dokumentálniuk.

A felvételek jól megmutatják a tűzhányó erejét. Az alábbi képsorokat a GOES West nevű űreszköz rögzítette, a NOAA által közzétett animációkon a Mauna Loa hője, illetve a kiáramló gáz is kivehető.

Around 11:30 p.m. HST last night, @NOAA‘s #GOESWest 🛰️ captured the eruption of Hawaii’s #MaunaLoa volcano, inside @Volcanoes_NPS. This imagery shows the heat signature and the sulfur dioxide released from the #volcano‘s summit caldera, Moku‘āweoweo. pic.twitter.com/gHEG63rbLb — NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 28, 2022

A NOAA Satellites Public Affairs Twitter-oldalán egy másik felvételt ismertettek. Ez infravörös tartományban készült, és szintén a kitörés forróságát szemlélteti.

#SATELLITE SPOTLIGHT: This infrared imagery from @NOAA #GOESWest🛰️ caught the #eruption of the #MaunaLoa #volcano (Moku‘āweoweo caldera) on Hawaii’s Big Island overnight. NOAA’s NWS Office in Honolulu has issued an Ashfall Advisory for the island until 10 a.m. HST today. #HIwx pic.twitter.com/MR4VvJ4iO7 — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) November 28, 2022

Az Egyesült Államok Geológiai Intézete (USGS) a felszínhez közelebb, egy repülőgépről rögzített fotókat osztott meg.

#MaunaLoa is erupting from vents on the Northeast Rift zone. Flows are moving downslope to the north. USGS Photos from Civil Air Patrol fight. #MaunaLoaErupts @Volcanoes_NPS @Hawaii_EMA @CivilDefenseHI pic.twitter.com/kUYWYPdk4L — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

Az Amerikai Meteorológiai Szolgálat honolului irodája a lávafolyamról készített képeket publikálta. A fotókon az látható, ahogy a forró kőzetolvadék elhagyja a Mauna Loa kalderáját.

At approximately 11:30 p.m. HST this evening, November 27, an eruption began in Moku‘āweoweo, the summit caldera of Mauna Loa, inside Hawai‘i Volcanoes National Park. Winds may carry volcanic gas and possibly fine ash and Pele’s hair downwind.

Photo Credit: USGS pic.twitter.com/ai1vEFAwnX — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) November 28, 2022

A közösségi oldalakon nemcsak a hatóságok és kutatóintézetek felvételei terjednek. A Tom George újságíró által bemutatott képeken a tűzhányó vörösesre festi az eget.

UPDATE: View from Saddle Road of lava from Mauna Loa volcano eruption as of 1:30 am — Hawaii County Civil Defense working to confirm if any lava has flowed outside the summit caldera (pics: @KITV4 viewer AJ Taaca) pic.twitter.com/dN5reiq4PW — Tom George (@TheTomGeorge) November 28, 2022

A szakértők szerint a láva nem jelent fenyegetést a közeli közösségekre, a szelek viszont messzebbre szállíthatják a veszélyes gázokat, hamut és egyéb vulkáni anyagokat. Az USGS felhívta a figyelmet: a hasonló események igen dinamikusak, a körülmények pedig nagyon gyorsan változhatnak.