Meglepő, miért vonzó a magyaroknak az elektromos autó

Nem annyira a környezettudatosság, inkább az igénybe vehető állami támogatások ösztönzik a villanyautók vásárlását – derült ki az Allianz kutatásából. Az e-kocsik terjedéséhez az európai uniós jogszabályokon és az állami támogatásokon, illetve adókedvezményeken túl az üzemanyagárak emelkedése, továbbá az elektromos és a hagyományos autók árkülönbözetének csökkenése is hozzájárul.

A felmérésben résztvevők közül 60 százalék mondta azt, hogy a következő években villanyautóra váltana.

Az anyagi segítség mellett azonban kifejezetten sokat nyom a latba az ismerősök ajánlása, valamint az a percepció is, hogy az elektromos autók biztonságosabbak hagyományos társaiknál. A megkérdezettek szerint mivel az elektromos autókban kevesebb kopó-forgó alkatrész van, a meghibásodások lehetősége is kisebb, és az életciklusuk során sokkal kevesebb javításra van szükségük. Ebből adódóan a fenntartatásuk is olcsóbb valamelyest, ami a résztvevők közel 20 százaléka számára nyomós érv.

Meglepő módon mindössze 12,4 százalék azok aránya, akiknek prioritás a választás során, hogy környezettudatosan közlekedjenek és ezáltal hozzájáruljanak a klímaváltozás mérsékléséhez. Az, hogy az e-autók a legmodernebb, jövőbe mutató technológiát képviselik, még ennél is kevesebb embernek jelent motivációt a döntésben.

Mielőtt azonban elhatároznánk magunkat, az Allianz szerint van néhány pont, amit érdemes végig gondolni.