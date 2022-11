Így hozható ki a legtöbb egy iPhone aksijából

Szeptemberben bemutatkozott az Apple új, iPhone 14-es szériája, vele együtt pedig az új operációs rendszer, az iOS 16 is. Ahogy az már megszokott volt, az új rendszer bemutatkozásával a felhasználók ismét az akkumulátor gyorsabb merülését tapasztalták. Erre reagálva a cupertinoi cég viszonylag gyorsan ki is adta az iOS 16.1-et, amely bár sokaknak megoldotta a problémát, különböző tesztek és visszajelzések arra utaltak, többeknél továbbra is fennáll a panasz. A következő frissítés megérkezéséig a Macrumors összegyűjtötte, hogyan lehet spórolni a fogyasztáson.

A rendszer egyik újdonsága az Élő tevékenységek funkció, amellyel az appok folyamatos értesítést mutathatnak a lezárási képernyőn vagy a Pro modellek dinamikus szigetén. Itt követhetjük például a sportmeccsek élő eredményét, vagy az ételrendelésünk állapotát. Ez azonban a szakértők szerint rendkívüli módon merítheti az aksit, így ha ezt el akarjuk kerülni, érdemes kikapcsolni a funkciót. Ehhez a Beállítások között található Élő tevékenységek/Live Activities funkciót kell kikapcsolni.

Az iOS 16 operációs rendszernél a widgetek is folyamatosan láthatók a lezárási képernyőn. Ezek közük sok a háttérben frissít, ami azt jelenti, hogy meríti az akkumulátort. Emiatt, ha komoly merülést tapasztal, érdemes olyan Lezárási képernyőt létrehozni, amely nem tartalmaz widgeteket.

Az iOS 16-tal bemutatkozott billentyűzet lenyomása utáni rezgés is, ez azonban komolyan meríti az akkumulátort. Olyannyira, hogy még az Apple is külön felhívja a figyelmet erre. Alapértelmezés szerint ez be sincs kapcsolva, de ha engedélyezte, akkor az akku védelme érdekében érdemes kikapcsolni. Ehhez a Beállítások menübe kell menni, majd megkeresni a Hangok és haptikus jelzések opciót, és ott kikapcsolni a Billentyűzet-visszajelzés elemet.

Az Always-on kijelző is újdonságnak számít. A mindig bekapcsolt kijelző akkor is láthatóvá teszi a Lezárási képernyőn az időt, a háttérképet, a widgeteket és az Élő tevékenységeket, ha a készülék le van zárva. Bár a kijelző 1 Hz-es frissítési frekvenciát használ az akkumulátor kímélése érdekében, így is meríti az egységet. Mivel a Pro modelleken ez alapból be van kapcsolva, érdemes lehet kiiktatni, ha jelentős mértékű merülést tapasztalunk. Ehhez a Beállítások menüben kell lekoppintani a Kijelző és fényerő pontot, majd azon belül az Állandó megjelenítés lehetőséget kikapcsolni.

Az új operációs rendszerrel megérkezett az iCloud Shared Photo Library funkció is, amivel a felhőben megosztott fotókat öt másik személlyel együtt használhatunk. Ez azonban azt eredményezheti, hogy a mások által készített fényképek nem megfelelő időpontokban szinkronizálódnak az iPhone-nal, ami szintén hatással lehet az akkumulátor élettartamára. Ha aggódik valaki emiatt, akkor nem muszáj beállítania ezt a funkciót vagy elfogadnia a meghívásokat a használatára, valamint a kizárólag wifin keresztül történő szinkronizálás mellett is dönthetünk.

Az animált háttérképek is egy kicsivel jobban igénybe veszik az akkumulátort, mint a statikus háttérképek. Ugyan ez rengeteget nem befolyásol, az optimalizálás érdekében érdemes olyan háttérképet válasszon, amely nem frissül a nap folyamán.

Végül pedig ott van a beépített Fókusz mód. Ennek segítségével kiválasztható, hogy mely alkalmazások és személyek mikor küldhetnek értesítést. Így munkaidőben csak a munkával kapcsolatos értesítéseket kapjuk meg, szabadidőnkben pedig kizárhatjuk a munkahelyi értesítéseket. Így tehát kevesebb értesítés jelenik meg, amely kíméli az akkumulátort.