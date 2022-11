Megvan, mikor lesz az idei black friday az eMAG-nál

2022. november 18-án tartja meg a 24 órán át tartó Black Friday akcióját az eMAG: a fekete pénteki leárazásban résztvevő termékekből összesen 420 ezer lesz készleten – a becslések szerint együttesen 3 milliárd forintnyi kedvezménnyel.

Az eMAG mintegy 32 ezer darabos akciós háztartási kis- és nagygépes készlettel készül, emellett közel 18 ezer leárazott televízió is a kínálat része lesz. A vállalat szerint a tévécsere idén nem csupán a katari futball-világbajnokság, hanem az energiatakarékosság miatt is sok hazai háztartásban lehet téma: a tavaly megújult uniós energiacímkék alkalmazása révén könnyen lehet a nyolc-tíz éves készüléknél kevesebb áramot fogyasztó modellt találni. Műszaki fronton ezen felül mintegy hétezer laptoppal és csaknem nyolcezer okostelefonnal is készül az eMAG.

Idén az elérhető több mint 70 ezer leárazott termékkel kiemelt szerepet kap a ruha és divat termékkategória is, amelynek kapcsán érdekesség, hogy a világtrendekhez igazodva az év végére várhatóan a magyar online kiskereskedelemben is átveszi a vezető szerepet a műszaki kategóriától a GKID piackutató cég előrejelzése szerint. A ruha- és cipővásárlást az eMAG azzal könnyíti meg, hogy egyszerű és ingyenes visszaküldést tesz lehetővé az easybox csomagautomatákon kereszül, így a nem megfelelő méretű termék visszajuttatása sem jár vesződséggel.

Tavalyhoz hasonlóan az eMAG idei Black Friday-án az európai uniós előírásoknak megfelelően egy-egy termék gyártója által ajánlott árat (RRP) is feltünteti a fekete pénteki akciós ár mellett.

Ha a Black Friday ár felett egy áthúzott ár szerepel, az a megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti – szintén az uniós direktíva alapján. Az egységes jelölés átlátható árakat és könnyű összehasonlítást tesz lehetővé a fogyasztók számára, akik ezáltal tudatosan válogathatnak a különböző online platformok által kínált ajánlatok közül.

A kiszállítását idén december 2-ig vállalja az eMAG, a cég várakozásai szerint a rendelések 70 százalékát pedig mindössze 5 napon belül feladják a megrendelőknek.