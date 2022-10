Nyomtatott újságokat ejtettek túszul

Zsarolóvírus-támadás ért egy német lapkiadót, melynek következtében több nyomtatott orgánum kiadása is ellehetetlenült. A támadást a vállalat közleménye szerint egy ismert, de meg nem nevezett kiberbűnözői csoport hajtotta végre, amely péntek este titkosította a Stimme Mediengruppe médiacsoport rendszerét, és váltságdíjat követelt azok visszaállításáért – írja a Bleeping Computer.

A támadás a 75 ezres példányszámban megjelenő Heilbronn Stimme című újságot is érintette, amelynek fizetős weboldala átlagosan havi 2 millió látogatót számlál. Mivel a kibertámadás ellehetetlenítette a nyomtatási rendszert, a már kész, 28 oldalas lapot online tették elérhetővé. A 254 ezres példányban terjesztett Echo című lapot is érintette a kibertámadás, és az elektronikus újság elérésével is problémák adódtak. Az Echo24.de online hírportál azonban a megszokott módon működik.

A lapok szerkesztőit a történtek miatt arra utasították, hogy otthonról dolgozzanak, a saját számítógépeiken, további óvintézkedésként pedig új e-mail címeket hoztak létre számukra.

A médiacsoport a rendőrséggel együttműködve igyekszik minél hamarabb megoldani a technikai problémákat, valamint megpróbálja azonosítani az elkövetőket. Thomas Strobl, Baden-Württemberg belügyminiszterének felkérésére a tartomány kiberbiztonsági szakértői is közreműködnek az elhárításban. Mivel a médiacsoport egyben terjesztő is, a 350 ezer lakosú Heilbronn körzetében más népszerű újságok terjesztése is szünetel átmenetileg.