Itthon is elindult a Gmail új változata

Hónapokig tartó tesztelés után a legtöbb felhasználóhoz, így hazánkba is megérkezett a Gmail megújult változata. A vállalat szerint a frissítés aktiválásához a kisujjunkat sem kell megmozdítani, a frissítés automatikusan történik majd. Kollégáink arról számoltak be, hogy náluk már meg is történt a váltás. Akkor sem kell félni, ha a dizájn nem nyeri el tetszésünket, ugyanis bármikor visszatérhetünk a régi verzióhoz – ezt a beállítási menüpont alatt, vagy a gyorsbeállításoknál is megtehetjük.

A felhasználói felület annyiban változik, hogy a Mail, Meet, Spaces és Chat gombokat egy listába gyűjtötték a bal felső sarokban lekattintható fülön, ahelyett, hogy több beszélgetést mutatnának mindegyikből. Ezek azonban továbbra is könnyen elérhetők lesznek, ugyanis a csevegések listája fel fog ugrani, ha az egérrel az adott ikon fölé megyünk. A Google szerint a Gyorsbeállítások menüben azt is ki lehet majd választani, mely alkalmazások szerepeljenek a bal oldali sávban.

Az anyavállalat szerint az új navigációs menü lehetővé teszi, hogy a felhasználók könnyedén ugráljanak a beérkezett üzenetek, a fontos beszélgetések és a meetingek között anélkül, hogy új ablakot kellene nyitniuk.

A vállalat a mostani frissítés után sem áll le az újításokkal, ugyanis várhatóan még ebben az évben közzéteszik a Gmail tabletes felhasználóinak szóló fejlesztéseket, valamint szélesebb emoji-támogatást és jobb hozzáférhetőségi funkciókat is bevezetnek majd. A Google célja, hogy egységesebb stílust és új, mesterséges intelligenciával támogatott funkciókat biztosítson, mint például a Gmail kereső javítását.