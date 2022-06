Van, aki tényleg sírkövet emelt az Internet Explorernek

Nem mindenkinek megy fájdalommentesen az elválás az Internet Explorer böngészőtől. Ahogy mi is megírtuk, a Microsoft június 15-től megszüntette az Internet Explorer támogatását, ezt követően a Windows 10 legtöbb verziójából el is távolítják a keresőt.

Dél-Koreában valaki szó szerint is eltemette a programot.

– áll a sírkövön, amelyről a Reuters Twitter-fiókja közölt fotót, és a Telex is észrevette.

For Jung Ki-young, a South Korean software engineer, Microsoft's decision to retire its Internet Explorer web browser marked the end of a quarter-century love-hate relationship with the technology https://t.co/mg3nAHGaQG by @minubak and @HeeShin 1/5 pic.twitter.com/qF6CbVKgKa