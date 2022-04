A Google használhatatlanná teszi az androidos hívásrögzítő alkalmazásokat

Május 11-től minden olyan, az androidos Play Áruházból elérhető alkalmazás, amivel a hívásokat lehet rögzíteni, használhatatlaná válik – írja a Mobilaréna.

A Google fejlesztette operációs rendszer a 10-es főverziónál vesztette el a natív hívásrögzítés funkciót, külsős programok segítségével ugyanakkor továbbra is adott volt a lehetőség a hívások rögzítésére. Ezt szünteti be a Google, ugyanis a Play Áruház frissített szabályzata szerint a jövőben azon alkalmazások, amelyek nem a rendszer előre telepített részei, többé nem használhatják fel az Accessibility (Kisegítő lehetőségek) API-t a telefonhívások hangfolyamának rögzítéséhez – és ez vonatkozik azon applikációkra is, amelyek most még képesek kihasználni ezt a lehetőséget.

A Google a változó adatvédelmi törvényekkel magyarázza a sokak által használt alkalmazások használhatatlanná tételét.

A Mobilaréna cikke ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a változás alól kivételt képeznek az operációs rendszerbe előre telepített programok: ezeknél a beérkező hangfolyam eléréséhez nincs szüksége az említett API használatára. Ennek megfelelően a Google Pixel készülékeken továbbra is adott lesz a hívásrögzítés lehetősége, illetve azon Xiaomi mobilokon is, ahol a natív hívásrögzítésre is képes Mi tárcsázó az alapértelmezett telefonálásra használt program.