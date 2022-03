Megjött Androidra a funkció, ami iPhone-on már tavaly óta elérhető

Androidra is megérkezett a funkció, aminek hála pár érintéssel törölhetők a Google fiókunkból az elmúlt 15 perc keresési előzményei – írja a The Verge. Ez a lehetőség mát tavaly elérhetővé vált az iOS operációs rendszert futtató eszközökön (iPhone és iPad modellek), ugyanakkor a keresőóriás csak most tette elérhetővé a saját rendszerén. A használatához le kell tölteni a Google applikációt az okostelefonunkra, majd megnyitva a jobb felső sarokban a profil ikonra bökni, és a megjelenő felületen elméletileg már ott lesz az elmúlt 15 percre vonatkozó törlés lehetősége.

Azért csak elméletileg, mert a Google fokozatosan teszi elérhetővé a fejlesztéseit, így egyelőre nem garantált, hogy már mindenki számára elérhető az új funkció. A 15 perces időintervallum nem csökkenthető, illetve nem is növelhető, ugyanakkor a keresési előzmények törlésére szolgáló korábbi lehetőségek nem változtak, így a Search History menüpont alatt továbbra is beállítható az automata törlés, illetve a napi és az általunk beállított időszakra vonatkozó törlés is.