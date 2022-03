Az egész világon leállt a Spotify

Kedd este hét órakor összeomlott a Spotify, a világ vezető zenei streaming szolgáltatója – írja az Independent. Több tízezer felhasználót kidobott az alkalmazás, amibe nem tudtak visszajelentkezni. Néhányan arról számoltak be, hogy az app szerint törölték a fiókjukat.

Mások bejelentkezve csak egy üzenetet láttak, amelyben annyi állt, hogy valami elromlott, próbálják meg újra. Az alkalmazás azonban nem állt helyre, akárhányszor is próbálták frissíteni a felhasználók.

A Spotify a Twitterén kommentálta a bejelentéseket, ahol annyit írtak, hogy valami nem stimmel, és vizsgálják a problémát.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022