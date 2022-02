Videón a Nap hatalmas kitörése

Ahogy múlt héten beszámoltunk, február 15-én jelentős naptevékenység zajlott csillagunk túlsó oldalán. Az eseményt az Európai Űrügynökség és a NASA közös űrszondája, a Solar Orbiter is megfigyelte – írja a Universe Today. A csapat szerint ez a legnagyobb kitörés, amelyet egy, a teljes napkorongot bemutató képen észleltek.

A koronakidobódás (CME) szerencsére nem a Föld irányában történt, így a hatásai nem voltak jelentősek bolygónkra nézve.

A naptevékenység okozta geomágneses viharok képesek befolyásolni technológiánkat, a közelmúltban például a SpaceX veszített el több műholdat egy ilyen esemény miatt.

A mostani aktivitást több űreszköz is megörökítette, így a Solar Orbiter és a NASA STEREO A űrszondája.

STEREO A TO THE RESCUE: Somebody told me that STEREO A saw the huge eruption of the CME a couple of days ago. I only just checked, and it was spectacular! pic.twitter.com/TcZkXqUnly

— Keith Strong (@drkstrong) February 18, 2022