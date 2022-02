Csoportos per indult az iPad mini 6 kijelzője miatt

Nem ez az első alkalom, hogy vásárlók panaszkodnak a tavaly megjelent hatodik generációs iPad minire, egészen pontosan annak úgynevezett jelly scrolling hibájára. Így nevezték el azt a jelenséget, hogy az LCD kijelző egy része (visszajelzések szerint akár az egész képernyő fele) görgetés közben lassabban frissül, mint a többi terület, így amolyan zselés hatást kelt a használata.

Most azonban nemrég csoportos kereset is indult az ügyben: a coloradói Christopher Bryan panasza szerint a bug miatt sokszor teljesen használhatatlan a táblagép, olyan zavaró mértékű néha a csúszás – írja a 9to5Mac. Sőt, az arra hajlamosoknál akár hányingert, vagy migrént is előidézhet. A probléma, hogy az Apple azóta sem tett érdemi lépéseket a hiba megszüntetésére (sőt, a jelenséget normálisnak nevezi), és továbbra is árusítja a készüléket.

A felperes célja, hogy kártérítést szerezzen az iPad mini 6 vásárlóinak, egyelőre még kérdéses, mi lesz az ügy vége. Azt is kifogásolja, hogy az Apple a reklámokban úgy hirdeti az eszközt, hogy az böngészésre, játékra alkalmas, de a görgetési kellemetlenség sokak számára ellehetetleníti azt, hogy ez az ígéret megvalósuljon.