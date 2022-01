Hacktivisták támadták meg a fehérorosz vasúthálózatot

Hacktivisták törték fel a fehérorosz vasúthálózat rendszerét, majd zsarolóvírusos (ransomware) támadást indítottak, hogy megbénítsák a közlekedést. A beavatkozás célja bevallásuk szerint az orosz csapatok és teheráru mozgásának lelassítása volt a kereskedelmi tehervonatokkal a Moszkvával szövetséges országon belül – írja az Ars Technica. A magát „Belarusian Cyber-Partisans”-ként (Fehérorosz Kiberpartizánok) hívó csoportosulás távoli beavatkozással próbálta lassítani a közlekedést, ami érintett más szolgáltatásokat is, a jegyvásárlás például teljesen leállt.

A hackercsoport a szokottaktól eltérően nem kért váltságdíjat a rendszert feloldó kulcsért, inkább 50 politikai fogoly szabadon bocsátását követelte, valamint az orosz csapatok teljes kivonását. Ez azért szokatlan, mert a ransomware-támadások során általában bitcoinban kérik a kiberbűnözők a váltságdíjat, és a motivációjuk is a haszonszerzés. A hackerek korábban abban is reménykedtek, hogy a Kínába tartó rakománnyal teli vonatokat is megzavarhatják, ezzel kárt okozva a Lukasenko-rezsimnek.

Az Egyesült Államok azzal vádolta meg Oroszországot, hogy Ukrajna lerohanását tervezi. Ennek nyomán az amerikaik át is csoportosították néhány csapatukat, hogy támogassák Ukrajnát. Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy egy hadgyakorlat apropóján mozgósítottak több mint 100 ezer katonát az ukrán határ felé, ami szintén gyanúra adott okot. Kedden Joe Biden amerikai elnök közölte: egy Ukrajna elleni esetleges orosz támadás a második világháború óta legjelentősebb invázió lenne, tekintettel az orosz csapatok masszív jelenlétére a határ közelében.

At the command of the terrorist Lukashenka, #Belarusian Railway allows the occupying troops to enter our land. We encrypted some of BR’s servers, databases and workstations to disrupt its operations.❗️Automation and security systems were NOT affected to avoid emergency situations

— Belarusian Cyber-Partisans (@cpartisans) January 24, 2022