Veszélyes kártevőt tartalmaz ez az alkalmazás

Az év sikersorozata, a Squid Game körüli érdeklődést a kiberbűnözők is kihasználják: több olyan kártékony alkalmazást találtak a Google Play áruházban, amelyek veszélyes vírust terjesztenek, és a sorozat nevét használják ki. A háttérképeket ígérő „Squid Game Wallpaper 4K HD” nevű alkalmazással kapcsolatban az ESET ismert biztonsági szakértője, Lukas Stefanko is megerősítette, hogy a Joker nevű malware-t tartalmazza, ami az idén több ízben végzett már pusztítást a felhasználók körében.

A szakember jelentése szerint már közel 200 olyan app van a Google kínálatában, ami a sorozathoz fűződik, ezek közt több lehet a kártékony, nyerészkedésre készített szoftvert, így érdemes mindig megnézni az értékeleseket, mielőtt letöltenénk bármelyiket, továbbá ellenőrizni a készítőket.

A Joker titokban előfizetéses szolgáltatásokra iratkoztatja fel a fertőzött eszköz tulajdonosát, így komoly összegekkel képes megvágni a felhasználókat. Az áldozat pedig csak akkor vesz tudomást a lehúzásról, ha megnézi a bankszámlája egyenlegét, egyéb gyanús jeleket nem produkál a kártevő.

Azóta az appot eltávolították a Google áruházából, de addig több mint ötezren töltötték le. Amennyiben ön is telepítette, érdemes azonnal eltávolítani. Ajánlott a biztonság kedvéért ellenőrizni az aktív előfizetéseket és vásárlási előzményeket is a Google Play fiókon belül.

Over 200 #SquidGame related apps are available on Google Play

Seems like a great opportunity to make money on in-app ads from one of the most popular TV show without official game.

The most downloaded of them reached 1M installs in 10 days. Its game play is not that well handled pic.twitter.com/gCOYXXaVHY

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) October 19, 2021